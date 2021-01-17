Опрос: большинство жителей Латвии в проблемах здравоохранения винят неупорядоченную систему
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Большинство жителей Латвии в проблемах здравоохранения винят неупорядоченную систему, свидетельствуют данные проведенного агентством SKDS опроса.

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В рамках опроса, проведенного в декабре прошлого года, жителей попросили оценить, что, по их мнению, является главной причиной нынешних проблем в здравоохранении — недостаточное финансирование или неупорядоченная система.

Большинство или 65% опрошенных выразили мнение, что причиной проблем здравоохранения является неупорядоченная система здравоохранения. Доля выражающих такое мнение жителей в последние годы практически неизменна и колеблется в пределах нескольких процентных пунктов.

В свою очередь 27% опрошенных считают, что причиной проблем в здравоохранении является недостаточное финансирование.

Еще 8% респондентов не смогли дать четкого ответа на этот вопрос.

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LETA

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LETA

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