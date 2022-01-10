Опрос: большинство жителей стран Балтии обеспокоены изменениями климата

Большинство, а именно 83% жителей стран Балтии обеспокоены изменениями климата, а 45% — загрязнением окружающей среды. Об этом свидетельствуют данные опроса банка SEB banka (SEB).

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Согласно результатам опроса, жители стран Балтии больше всего обеспокоены загрязнением воздуха и воды, вырубкой лесов, изменениями климата и плохим хозяйственным обслуживанием отходов.

Более двух третей респондентов отметили, что по крайней мере одна из упомянутых проблем уже затрагивает их лично или коснется их в будущем. Однако именно в Латвии больше всего жителей считают, что действия каждого человека могут помочь решить проблемы экологии, указали в банке.

Как показали результаты опроса, более 60% опрошенных латвийцев придерживаются такого мнения, а 20% придерживаются противоположной позиции по этому вопросу.

Также 9% жителей Латвии упомянули, что все происходящие сейчас изменения вызваны самой природой, поэтому в участии человека для улучшения чего-то нет необходимости. Тем временем 4% опрошенных латвийцев уверены, что человечество не может сделать ничего полезного для окружающей среды, поскольку уже слишком поздно.

В свою очередь, в Литве мнения о том, что каждый своими действиями может помочь решить проблемы с окружающей средой, придерживаются около половины жителей. 30% опрошенных литовцев считают, что человек не может повлиять. Между тем, 9% жителей Литвы думают, что все происходит само по себе. 4% респондентов уверены, что делать что-то для улучшения ситуации уже слишком поздно.

В Эстонии же, по сравнению с соседними странами, больше всего тех жителей, кто считает, что один человек ничего хорошего не может сделать для природы (33%), а также тех, кто склонен думать, что все изменения естественны (11%).

В опросе участвовали 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.