Опрос: дискриминация по возрасту мешает работать и влюбляться половине жителей Латвии

Каждый второй житель Латвии сталкивался с эйджизмом — дискриминацией из-за возраста. Чаще всего эйджизм испытывают люди старше 50 лет и молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, а происходит это на рабочих местах и в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Tele2 и Norstat.

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Эйджизм — это основанные на стереотипах и социальных ожиданиях предубеждения, связанные с возрастом. Такие предубеждения влияют на социальную позицию и роли, которые человек играет в обществе на определенном этапе жизни. Эйджизм тесно связан с полом, цветом кожи, этнической принадлежностью или социально-экономическим статусом — то есть разные люди из возрастной группы могут ощущать его по-разному.

Один из пример эйджизма — ожидания, которые есть в нашем обществе в отношении 30-летних женщин в связи с репродуктивностью. Также есть ожидания относительно занятости людей в возрасте от 20 до 30 лет — нужно быть с опытом, уже выполнять конкретную работу. Это группа людей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда — от них требуют опыта, которого еще нет, так как молодой человек часто еще находится в процессе обучения.

Возраст становится препятствием для планов и действий — каждый третий житель Латвии отказывался от чего-то именно из-за своего возраста, показывают данные опроса. В силу возраста люди чаще всего отказывались от развлечений (54%), карьеры (21%), образования (21%) и любви (21%).

"В последнее время растут стереотипы именно о пожилых людях. Во многом это можно объяснить стремительным старением населения в Европе, Северной Америке и Японии. Это оказывает давление на ожидания общества по отношению к государству: что мы будем что с этим делать? Государство должно по-другому разрабатывать государственный бюджет, адаптировать услуги к другой возрастной динамике, и, мне кажется, с этим мы не справляемся", — говорит Жабицка.

Появляются новые формы эйджизма — мы рассматриваем пожилых людей как угрозу будущему страны. Пенсионный возраст повышается, нужно менять государственную политику занятости и услуг, необходимы усилия для сокращения демографического разрыва. Быстрое старение создает экономическое бремя и, в некотором роде, социальное бремя, напряженность и стереотипы. При этом довольно много людей в возрасте 65+ — социально активные и занятые — добавляет А. Жабицка.

"Как показывают данные опроса, до сих пор существуют выраженные стереотипы о том, что полагается или не полагается делать в конкретном возрасте, и это часто создает искусственные барьеры. Нормально, когда люди в 50 лет продолжают учебу в вузе или активно занимаются спортом, нормально, когда молодой человек более компетентен и осведомлен о различных решениях цифровых технологий", — говорит Валдис Ванцович, председатель правления "Tele2".

В ноябре прошлого года Tele2 совместно с Norstat провел опрос о мнении населения об эйджизме в латвийском обществе. В нем приняли участие 1007 респондентов.