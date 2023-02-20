Опрос: для повышения рождаемости жителям репродуктивного возраста нужно больше уверенности в будущем

Большинство, или 67% жителей Латвии убеждены, что уровень рождаемости в стране мог бы увеличиться, если бы население репродуктивного возраста чувствовало себя более уверенно в отношении будущего страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного Mēness Aptieka и исследовательским агентством Norstat.

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Так ответили 70% женщин и 64% мужчин. Меньше всего подобных ответов дали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет — 54%, тогда как в остальных возрастных группах влияние аспекта уверенности отметили от 68% до 72% населения. В регионах его в меньшей степени отмечали респонденты из Видземе — 60% опрошенных, а чаще всего жители Риги — 69% — и Курземе — 71%.

58% респондентов — равное количество женщин и мужчин — уверены, что если бы люди зарабатывали больше, то и рождаемость была бы выше. В возрасте от 18 до 29 лет так считают 60% опрошенных, в возрасте от 30 до 39 лет — 62%, а в остальных возрастных группах такого мнения придерживаются чуть меньше половины. Среди жителей Риги, Курземе, Видземе более 60% убеждены, что повышение рождаемости могут обеспечить более высокие доходы, такого же мнения придерживаются в других регионах, где в среднем так ответили лишь на 10% меньше жителей.

При этом 23% опрошенных считают, что рождаемость была бы выше, если бы население репродуктивного возраста меньше времени проводило за компьютерами и в интернете, а больше — в обществе: на рабочем месте, мероприятиях, в группах занятий по интересам, в поездках и тому подобное. Более молодые жители от 18 до 39 лет в меньшей степени уверены в этом, ответ подтвердили 19% опрошенных в этой возрастной группе.

Жители с более богатым жизненным опытом чаще указывали на этот аспект возможного увеличения рождаемости — так, в возрастной группе 50 — 59 лет его отметило самое большое число опрошенных — 28%.

Еще 14% заявили, что если бы население завершало учебу и начинало работать в возрасте до 25 лет, то в Латвии также увеличилась бы и рождаемость. Сильнее других убеждены в таком аргументе молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет — этот ответ подтвердила почти пятая часть из них.

В свою очередь, 9% участников опроса затруднились дать ответ или указали другой вариант, который, по их мнению, мог бы повысить рождаемость в Латвии.

Опрос проводился в январе 2023 года по всей Латвии, в нем приняли участие 1001 житель в возрасте от 18 до 74 лет.