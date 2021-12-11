Опрос: европейцы обеспокоены влиянием интернета, а в Латвии не очень боятся цифровых мошенников

Большая часть граждан Евросоюза обеспокоена растущим влиянием интернета и цифровых устройств на общество, свидетельствуют новые данные Евробарометра. При этом почти половина респондентов (41%) считают, что использование цифровых устройств дает преимущества, а в Латвии так думает больше половины жителей.

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56% респондентов боятся кибератак, 53% беспокоятся за безопасность детей в интернете, а 46% участников опроса волнуются о том, как в интернете используются их личные данные.Более восьми из десяти европейцев (81%) считают, что к 2030 году цифровые устройства и интернет в целом будут значимой частью их жизни.

В Латвии так думает 51% жителей. А 16% латвийцев считают, что к 2023 году интернет не будет влиять на их жизнь или будет влиять незначительно.

При этом больше половины латвийцев склоняются к тому, что в 2030 году интернет будет давать больше преимуществ, чем недостатков, и только 7% латвийцев считают, что недостатки интернета будут существенней, чем преимущества.

Относительно интернета и цифровых устройств, большинство латвийцев обеспокоены безопасностью детей в интернете — так ответили 60% респондентов. Больше половины жителей Латвии(53%) тревожатся из-за возможных кибератак и киберпреступлений, таких как кража личных данных. 35% респондентов из Латвии обеспокоены тем, что их личные данные могут использоваться компаниями или государственными структурами.

29% латвийских респондентов видят сложность в том, чтобы сохранять баланс между онлайн и оффлайн жизнью. А 17% латвийских респондентов не уверены в технических навыках, необходимых для того, чтобы быть полноценным участником общества (например, учиться и работать онлайн, голосовать) — такая же часть респондентов обеспокоена влиянием цифровых технологий на окружающую среду.