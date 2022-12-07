Опрос: из-за финансовых сложностей 21% жителей Латвии обдумывают возможность уехать за границу

Не справляясь с растущими ежемесячными платежами и другими расходами, 21% жителей Латвии задумываются о выезде за границу на заработки, сообщили агентству LETA представители компании по небанковскому кредитованию Via SMS со ссылкой на данные проведенного опроса.
Чаще других рассматривают возможность заработков за границей мужчины в возрасте от 18 до 29 лет из Рижского и Курземского регионов.
При этом 60% опрошенных заявили, что, несмотря на финансовые проблемы, они не планируют уезжать за границу с целью заработков. Такое мнение чаще всего высказывали люди пожилого возраста в возрасте от 64 до 74 лет.
С другой стороны, 19% респондентов не задумывались о том, как разрешить возможные финансовые трудности.
По словам руководителя Via SMS Мартиньша Магдебургера, опрос свидетельствует о беспокойстве людей, неуверенности в своих доходах и финансовом положении. 58% жителей не видят возможности роста своих доходов в ближайшем будущем, а 5% ожидают, что в ближайшее время их доходы могут уменьшиться.
16% опрошенных с оптимизмом смотрят на увеличение доходов в ближайшие месяцы, а 7% респондентов уверены в повышении зарплаты. С другой стороны, 14% респондентов не знают, может ли их доход увеличиться или уменьшиться.
Опрос был проведен в октябре 2022 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija, в нем приняли участие 1010 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.