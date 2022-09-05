Опрос: из-за нехватки денег латвийцам будет труднее всего отказаться от покупок и путешествий

Жителям Латвии в условиях финансовых затруднений будет труднее всего отказаться от покупок и путешествий, сообщили в Luminor Bank со ссылкой на данные опроса, проведенного банком.

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В то же время выяснилось, что при возникновении финансовых затруднений латвийцам будет относительно легче отказаться от посещения ресторанов и кафе, отдыха в пределах стран Балтии и занятий спортом.

В банке сообщили, что относительно большая часть опрошенных, или каждый пятый житель, заявили, что затрудняются ответить, от чего им было бы трудно отказаться, если бы финансовые возможности уже не были бы такими, как сейчас, поскольку они об этом не думают.

Вероятно, это связано с тем, что, несмотря на непростые с точки зрения геополитики и экономии времена, часть жителей в этом году еще не испытывала финансовых затруднений, что заставило бы их задуматься об ограничении своих расходов уже сейчас, и эти жители часто придерживаются мнения, что задумаются возможных трудностях, когда они придут.

Согласно данным опроса, 14% респондентов было бы трудно отказаться от поездок за границу, особенно в возрастной группе от 50 до 59 лет. По данным исследования, наиболее активными путешественниками являются жители Риги и ее окрестностей, меньше путешествуют жители Видземе. Опрос показал, что жителям было бы относительно легче отказаться от поездок на отдых в пределах стран Балтии.

Жителям также будет сложно отказаться от регулярных покупок. Такой ответ дали 14% респондентов, особенно молодые люди в возрастной группе до 39 лет. Больше других это беспокоит жителей Видземе (18%) и окрестностей Риги (17%).

Кроме того, для пожилых людей или людей старше 60 лет очень важно дарить подарки своим родным и близким: 17% респондентов этой возрастной группы было бы трудно отказаться от такой возможности, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 13%.

Согласно данным опроса, посещение салонов красоты (парикмахеры, косметологи, маникюрные салоны) очень важно для опрошенных женщин. Соответственно, если бы от этого пришлось отказаться из-за нехватки финансов, то 12% женщин очень переживали бы по этому поводу.

Жителям было бы относительно проще отказаться от культурных мероприятий (6%), посещения ресторанов и кафе (5%) и занятий спортом (4%).

Опрос был проведен в конце августа 2022 года в сотрудничестве с Norstat Latvia, в ходе которого было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.