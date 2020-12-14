Опрос: из-за "удаленки" выгорают и учителя, и ученики

По данным опроса, проведенного Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС), из-за дистанционного обучения, введенного в связи с Covid-19, выгорание наблюдается как у учителей, так и у учеников.

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Как заявила на пресс-конференции советник ЛСС по вопросам образования и науки Инара Дундуре, учебные заведения в ходе опроса отметили, что выгорают не только учителя, но и ученики. Некоторые ученики сталкиваются с серьезными психологическими проблемами и замыкаются в себе. Есть также школьники, которые испытывают психологический дискомфорт из-за того, что у них нет подходящего компьютера дома или они не могут подключиться к сети с одноклассниками, например, могут сделать это только в нерабочее время родителей, потому что в доме один компьютер на всех.

По словам Дундуре, очень многие школы прокомментировали проблемы, которые необходимо решить для обеспечения качественного образования в настоящее время, и самым важным моментом является недостаточная техническая поддержка образовательных учреждений, учеников и учителей.

По мнению школ, существующее технологическое обеспечение не позволяет обеспечить доступность качественного образования в стране, а также невозможно использовать цифровые ресурсы для введения компетентностного подхода.

Дундуре добавила, что в некоторых школах и домохозяйствах скорость интернета недостаточная и низкая. 176 школ считают, что у них нет скорости интернета, обеспечивающей адекватную передачу данных для дистанционного обучения.

По мнению респондентов, необходимо открыть бюджетную программу по обеспечению школьников, учителей и образовательных учреждений стационарными компьютерами, ноутбуками и планшетами, чтобы как можно скорее обеспечить полноценный процесс дистанционного обучения для всех в латвийских школах.

Как сообщила Дундуре на пресс-конференции в понедельник, опрос проводился с 5 ноября по 11 декабря, чтобы выяснить, есть ли в школах все необходимое для обеспечения качественного процесса обучения, включая стабильное подключение к интернету, смарт-устройства, оснащенные необходимым программным обеспечением, веб-камерами и микрофонами, а также другие инструменты.

Опрос показал, что общее количество устройств, необходимых в школах, составляет 86 896, включая те, которые необходимы как ученикам, так и учителям. Из требуемых устройств 53 747 составляют ноутбуки, 20 561 — планшеты и 12 588 — настольные компьютеры.