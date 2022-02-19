Опрос: как жители стран Балтии экономят электроэнергию и заботятся об окружающей среде

Многие жители стран Балтии сортируют пластмассовые отходы и почти половина из них сдают отслужившую свое бытовую технику для дальнейшей переработки. И в Латвии, и в Литве, и в Эстонии более 50% жителей, делая покупки в магазинах, складывают их не в пластиковые пакеты, а в тканевую сумку.

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В свою очередь, чтобы снизить потребление электроэнергии, восемь из десяти жителей в странах Балтии используют дома энергоэффективное освещение.

В Литве в магазинах zero waste закупается каждый четвертый, в Латвии — только 4%

Как свидетельствуют результаты опроса*, примерно половина жителей в каждой из трех стран пытается сократить использование пластмассы в повседневной жизни. Например, когда это возможно, не использовать пластиковую упаковку или посуду, бутылки. К тому же подавляющее большинство жителей — 94% в Эстонии, 87% в Литве и 70% в Латвии — всегда стараются выбрасывать пластиковые бутылки и упаковку в специальные контейнеры.

А при посещении магазина 53% покупателей в Латвии, 56% в Литве и 67% в Эстонии используют тканевую сумку вместо одноразовых пластиковых мешков.

"Использование одной сумки из ткани вместо десятков пластиковых пакетов позволяет существенно уменьшить объем персональных выбросов CO2. Подсчеты показывают, что, используя тканевую сумку и регулярно обходясь без пластиковых мешков, можно снизить объем эмиссий CO2 на уровне 6 кг за каждый неиспользованный пакет. Это сравнительно простой способ бережнее относиться к окружающей среде, при этом существенно снизив свое влияние.

Еще больше пользы принес бы полный отказ от упаковки, в пределах возможностей. Однако, судя по данным опроса, в Латвии лишь 4% жителей делают покупки в местах торговли zero waste, то есть в магазинах "без упаковки". В соседних странах эта полезная привычка более распространена: в Эстонии магазины без упаковки регулярно посещают 18% жителей, в Литве — почти каждый четвертый. Скорее всего, в латвийском случае это лишь вопрос времени, смены привычек потребителей и доступности соответствующих мест торговли", — рассказывает руководитель по устойчивому развитию банка SEB Виктор Торопов.

Технологии умного дома больше в ходу в Литве

Для того, чтобы сократить потребление электроэнергии, 8 из 10 жителей в странах Балтии используют дома энергоэффективные лампочки и не жгут свет зазря, то есть, например, всегда выключают его, уходя из комнаты.

"Опрос показал, что значительная часть людей обращает внимание на то, насколько энергосберегающие устройства эксплуатируются у них в быту. Технику с высоким классом энергоэффективности дома использует 58% респондентов в Эстонии, 47% в Латвии и 39% в Литве. Зато в Литве больше всего людей — почти треть — используют преимущества умного дома, то есть, домашние устройства, позволяющие решать повседневные задачи автоматически, без участия человека. В Эстонии такие технологии используют 19% жителей, в Латвии — лишь 7%. Это, вероятнее всего, объясняется тем, насколько потребители понимают преимущества конкретных решений, а также готовностью вкладывать средства, делать инвестиции, которые определенно окупятся в перспективе", — продолжает Виктор Торопов.

Большое внимание жители стран Балтии уделяют также вопросу утилизации отслужившей свой срок техники: в Эстонии ее сдают для дальнейшей переработки 65% опрошенных, в Литве и Латвии — чуть больше 40%.

Треть жителей передвигается по возможности на велосипеде или пешком

Что касается транспорта и передвижений: примерно треть жителей в каждой из стран сообщили, что они не делают ничего для того, чтобы уменьшить свое влияние на окружающую среду. Однако значительная часть респондентов — 43% в Литве, 31% в Латвии и 30% в Эстонии — все же отметили, что стараются больше использовать велосипеды и электросамокаты или ходить пешком, а не ездить на автомобиле. Кроме того, приблизительно треть пользуется общественным транспортом. И лишь около 3% жителей в каждой из стран передвигается на электромобилях.

"В транспортной сфере, как правило, довольно сложно уменьшить свой углеродный след, особенно, если мы говорим о семье с детьми или случаях, когда человек живет сравнительно далеко от школы, вуза или места работы. Безусловно, это требует решительности и известной адаптации. И, вероятно, именно по этой причине около трети респондентов признались, что они не делают ничего для того, чтобы уменьшить собственное влияние на окружающую среду в этой сфере. Однако радует тот факт, что все больше людей используют альтернативные способы передвижения, видно, что ситуация улучшается", — указал Торопов.

Опрос жителей по заказу банка SEB провела компания Norstat, в нем приняли участие 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.