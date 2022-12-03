Опрос: каждый третий житель Латвии заранее откладывает деньги на новогодние подарки

Примерно треть жителей Латвии своевременно готовятся к крупным расходам в конце года: 32% участников опроса, проведенного банком SEB, копят деньги именно на покупку рождественских подарков. В Литве на эти цели заранее откладывают деньги 22% жителей, в Эстонии — 23%.

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Чаще всего (38%) те, кто копит деньги на подарки, начинают делать это осенью — за несколько месяцев до зимних праздников. Четверть опрошенных (25%) приступают к созданию накоплений на подарки к Рождеству и Новому году с приходом зимы. Пятая часть опрошенных (20%) откладывают деньги с лета, а 15% респондентов сообщили, что копят на зимние подарки с начала года.

Женщины чаще, чем мужчины отмечают, что планируют свои финансы и заранее создают накопления на покупку подарков: на это указали 38% женщин и 26% мужчин.

«Зимние праздники, безусловно, требуют больше средств, чем наши повседневные траты. В то же время большинство жителей, 58%, не копят деньги на подарки, и покупают их в рамках доступного на тот момент бюджета. 9% респондентов отметили, что в этом году для покупки подарков им придется использовать накопление, созданное для непредвиденных случаев», — рассказывает руководитель сегмента частных лиц банка SEB Элина Калниня.

Значительная часть жителей Латвии планируют покупку подарков своевременно. Так, каждый пятый участник опроса сообщил, что начинает искать подарки к Новому году уже с наступлением осени. Около 23% респондентов ищут подарки в период распродаж, скидок и специальных предложений, например, в «Черную пятницу». В свою очередь четверть опрошенных покупают подарки за одну–две недели до праздников. Еще примерно 30% жителей приобретают подарки без какого-либо планирования — по случаю, когда находят что-то стоящее и подходящее.

Как снизить расходы на праздники

• Начните планирование праздничного бюджета с оценки прошлогодних расходов: прикиньте, сколько и на что вы тогда потратили, какие расходы были обоснованными, а какие — лишними. Это позволит понять, как можно сэкономить в этом году.

• Составьте список людей, которым вы планируете что-то дарить, а затем рассчитайте необходимую для этого сумму. Добавьте еще минимум 10% на непредвиденные случаи — например, если кто-нибудь неожиданно пригласит вас в гости или в предпраздничной суматохе вы забудете кого-то включить в список.

• Подумайте, где вы будете отмечать праздники, сколько планируете потратить на праздничный стол и украшения.

• Обсудите с друзьями и родными, с которыми планируете отмечать праздники, как будете делить расходы на стол, кто что будет покупать или готовить. Так вы сможете избежать лишних трат и к столу будет куплено именно то, что нужно.

• Старайтесь придерживаться плана и избегать спонтанных покупок, особенно когда магазины соблазняют скидками.

Как уже сообщалось, в этом году чуть более половины жителей Латвии (52%) планируют потратить на праздничные подарки до 100 евро. Сумму от 100 до 250 евро на подарки готовы выделить чуть больше четверти (27%) латвийцев, в еще 12% на подарки потратят больше 250 евро.

Примерно десятая часть населения Латвии (11%) готова потратить на подарки в этом году больше, чем в прошлом, а половина жителей планируют потратить примерно столько же.