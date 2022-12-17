Опрос: каждый второй латвиец будет пытаться сократить праздничные расходы

Инфляция и экономическая ситуация окажут влияние на то, как жители Латвии будут встречать новогодние праздники: каждый второй латвиец надеется сократить расходы на празднование Рождества и Нового года, при этом чаще всего люди планируют сэкономить на подарках и сопутствующих расходах, — следует из опроса жителей Латвии, проведенного банком Citadele в конце ноября.

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В частности, чаще всего жители планируют сэкономить на подарках — подобным образом намерен поступить почти каждый пятый или 18% респондентов. Опрос показал, что более экономичные варианты подарков в основном будут выбирать жители в возрасте от 30 до 39 лет, а также те, кто уже переступил 60-летний рубеж. Реже экономить на подарках планируют жители в возрасте от 40 до 49 лет.

Второй способ экономии связан с сокращением различных сопутствующих празднику расходов: 17% опрошенных отметили, что будут стараться меньше тратить на такие вещи, как декорации, праздничное освещение, угощения и т.п.

Еще 12% респондентов отметили, что будут искать другие способы уменьшить праздничные расходы, например, будут отмечать праздники в гостях и постараются разделить траты с друзьями или родственниками. 2% опрошенных намерены сэкономить, отказавшись от ранее запланированной зарубежной поездки.

Каждый третий или 34% респондентов заявили, что не планируют экономить в конце года и будут отмечать праздники так же, как и раньше. Подобный ответ чаще всего давали мужчины старше 60 лет, проживающие в Риге, Рижском регионе и Земгале с доходом более 1500 евро в месяц.

Экономить не придется и тем 7% респондентов, которые ответили, что не отмечают праздники, а 9% опрошенных затруднились сформулировать свое мнение по этому вопросу.

Репрезентативный опрос населения о мерах экономии во время новогодних праздников банк Citadele провел совместно с исследовательским агентством Norstat в конце ноября 2022 года, опросив 1010 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.