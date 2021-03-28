Опрос: каждый второй житель Латвии готов вакцинироваться от Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

50% латвийцев готовы вакцинироваться, 34% точно не собираются, а 16% еще не определились, выяснила международная исследовательская компания NielsenIQ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Готовность вакцинироваться выразились 58% жителей Литвы и 52% жителей Эстонии.

Среди переболевших латвийцев 43% сказали, что вакцинироваться не собираются.

Большая часть скептиков — безработные, причем активнее всего выступают против вакцинации те, кто потерял работу из-за пандемии. Из них 57% точно не планируют прививаться, и только 31% собирается.

Еще одна группа скептиков — студенты, 49% из них прививаться не планируют.

Из работающих людей 44% собираются прививаться, 41% против. Их тех, кто работает в торговле — 43% против, 37% за, из домохозяев — 43% против, 35% за.

Только три группы населения можно назвать сторонниками вакцинации. Ее поддерживают 62% руководителей компаний (22% против), 56% офисных работников (каждый третий — против) и 51% пенсионеров (32% против).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

23

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€