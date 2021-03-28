Опрос: каждый второй житель Латвии готов вакцинироваться от Covid-19

50% латвийцев готовы вакцинироваться, 34% точно не собираются, а 16% еще не определились, выяснила международная исследовательская компания NielsenIQ.

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Готовность вакцинироваться выразились 58% жителей Литвы и 52% жителей Эстонии.

Среди переболевших латвийцев 43% сказали, что вакцинироваться не собираются.

Большая часть скептиков — безработные, причем активнее всего выступают против вакцинации те, кто потерял работу из-за пандемии. Из них 57% точно не планируют прививаться, и только 31% собирается.

Еще одна группа скептиков — студенты, 49% из них прививаться не планируют.

Из работающих людей 44% собираются прививаться, 41% против. Их тех, кто работает в торговле — 43% против, 37% за, из домохозяев — 43% против, 35% за.

Только три группы населения можно назвать сторонниками вакцинации. Ее поддерживают 62% руководителей компаний (22% против), 56% офисных работников (каждый третий — против) и 51% пенсионеров (32% против).