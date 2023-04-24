Опрос: латвийцы стали лучше относиться к введению обязательной военной службы

Растет поддержка введения в Латвии обязательной военной службы, свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного по заказу Минобороны.

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55% латвийцев согласны с тем, что в Латвии следует ввести службу государственной обороны (11 месяцев службы в Национальных вооруженных силах либо Земессадзе, обучение студентов или альтернативную гражданскую службу), а 60% согласны с тем, что для того, чтобы улучшить оборонные возможности Латвии, следовало бы ее ввести.

Министр обороны Инара Мурниеце подчеркивает, что "брутальная война России в Украине изменила как геополитическую ситуацию, так и отношение общества Латвии к своей роли в обороне государства". Поддержка обязательной военной службы с 2021 года выросла за год на 10 процентных пункта, с 39% до 49%. 62% молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет в 2022 году поддержали в 2022 году идею обязательной военной службы — тогда как в 2021 году на такой вопрос положительно отвечало 55% молодых респондентов.

5 апреля Сейм в третьем окончательном чтении принял Закон о службе государственной обороны, предусматривающий обязанность каждого гражданина Латвии мужского пола по достижении 18 лет (либо после окончания обучения в вузе, но не позднее, чем в 24 года) отслужить в армии либо пройти альтернативную гражданскую службу. Добровольно отслужить могут и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.

1 июля этого года начнется призыв добровольцев, а с 1 января 2024 года начнется обязательный воинский призыв.