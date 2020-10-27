Опрос: латвийское общество положительно оценивает работу правительства в период чрезвычайной ситуации

Латвийское общество положительно оценивает работу государственных учреждений во время чрезвычайной ситуации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного на первом этапе исследовательского проекта "reCOVery-LV", реализуемого под руководством Латвийского университета (ЛУ).

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По мнению руководителя проекта Инны Штейнбуки, показательно, что 50% респондентов считают, что во время чрезвычайной ситуации государство способно выполнять свои функции так же или даже лучше, чем раньше. 35% опрошенных латвийцев заявили, что испытывают гордость за работу госучреждений в это непростое время, сообщила представитель ЛУ Лиене Берзиня.

Чаще всего такое мнение высказывала молодежь и пожилые люди. Также, согласно данным опроса, пандемия не способствовала желанию людей покинуть Латвию — большинство респондентов признали, что не задумывались об отъезде.

По словам Берзини, 45,7% респондентов согласились с утверждением, что удаленная работа сделала государственное управление более современным и доступным для частных лиц.

Берзиня также отметила, что 60% респондентов поддерживают предоставление господдержки только честным налогоплательщикам. Две трети респондентов заявили, что осуждают уклонение от уплаты налогов.

По мнению, специалиста Института исследований европейской политики Латвийской академии наук Алдиса Аустерса, исследование подтверждает, что пандемия укрепляет в обществе такие ценности, как социальное равенство и более ответственное отношение к уплате налогов.

Опрос проводился с 11 по 22 сентября 2020 года, в нем приняли участие 1011 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.