Опрос: лишь 15% латвийцев сообщают полиции о неадекватном поведении водителей

В Латвии 15% автоводителей были свидетелями неадекватного поведения других водителей на дороге и сообщали об этом полиции, тогда как 61% предпочли не сообщать полицейским. Еще 24% шоферов указали, что никогда не были свидетелями неадекватного поведения других водителей, свидетельствует "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0".
Исследование подтверждает, что мужчины чаще являются свидетелями неадекватных действий, и активнее уведомляют об этом полицию. То, что они могут сообщить полиции о подобном поведении, признает 18% мужчин и 12% женщин.
Агрессивное вождение, вождение в нетрезвом виде, обгон в неразрешенных местах, превышение скорости или, наоборот, создание помех движению — вот лишь некоторые примеры того, что можно считать неадекватным вождением. Тенденции показывают, что водители, ставшие свидетелями подобных ситуаций, размещают фото- или видеосвидетельства в социальных сетях, однако процент случаев, о которых сообщают в
полицию, по-прежнему невелик.
"Латвийские водители часто слишком терпимы к неадекватному поведению других водителей. Когда мы становимся свидетелями нарушений или неподобающего поведения в целом, мы не должны оставаться в стороне — следует сообщать об этом в полицию. Именно безразличие и отсутствие участия других участников дорожного движения воспитывает в некоторых водителях чувство безрассудства, что часто приводит к очень печальным последствиям и "черной" статистике", — говорит Янис Ванкс, руководитель Школы безопасного вождения.
"Учитывая обширный автопарк предприятия, мы не только регулярно напоминаем нашим водителям об ответственности и безопасном вождении, но и — в сотрудничестве с нашими партнерами из Школы безопасного вождения — регулярно организуем практические и теоретические занятия. Мы также призываем людей соблюдать культуру вождения и воздерживаться от агрессивного вождения или других видов правонарушений", - комментирует Томс Курситис, руководитель коммуникации АО Aldaris.
Анализируя результаты соцопроса по регионам, можно сделать вывод, что водители в Риге (20%) и Курземе (19%) чаще других обращаются в полицию, а водители в Латгале (11%) и Видземе (10%) делают это реже.
Национальная полиция провела несколько кампаний, направленных на уменьшение количества случаев неадекватного поведения на дорогах, например, агрессивного вождения, но и сами водители должны изменить свои привычки и перестать быть столь терпимыми к таким шоферам.
Янис Ванкс объясняет, что "неадекватное" поведение на дороге — это не только превышение скорости. Оно может принимать различные формы, например, не показать поворотник, резко сменить полосу движения, не уступить дорогу, не остановиться на пешеходном переходе и т.д.. Записывая происходящее и сообщая об этом в полицию, мы можем способствовать формированию культуры ответственного вождения.
"Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0" — исследование безалкогольного пива Carlsberg 0.0, проведенное в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и исследовательским центром Norstat.
Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. В опросе можно было выбирать несколько вариантов ответа. Цель исследования — популяризация ответственного вождения и повышения уровня осведомленности о том, что вызывает дополнительные риски на дорогах и как их предотвратить.