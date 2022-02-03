Опрос: менее одной пятой части латвийцев доверяют экспресс-тестам на Covid-19

Только 17% латвийцев доверяют результатам экспресс-тестов на антиген Covid-19, свидетельствует опрос, проведенный компанией Kantar в январе этого года.

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Опрос показал, что в настоящее время 87% населения Латвии уже переболели или знают кого-то, кто болел Covid-19. По сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель увеличился на 10 процентных пунктов.

По мере роста заболеваемости половина, или 53% населения, прошли экспресс-тест на антиген Covid-19.

Для 38% проводивших тестирование было важно как можно скорее проверить свое здоровье при подозрении на заболевание. 37% опрошенных указали, что они использовали экспресс-тесты для того, чтобы предъявить отрицательный тест на работе или в школе, а 30% хотели удовлетворить свой личный интерес.

Согласно опросу, экспресс-тест на антиген Covid-19 чаще использует население в возрасте 35-44 лет — 65%, что связано с работой. При этом в 61% случаев экспресс-тест на антиген Covid-19 проводят семьи с двумя и более детьми.

Хотя самотестирование становится все более популярным, только 17% населения доверяют результатам экспресс-теста на антиген коронавируса, а 41% не доверяют результатам самотестирования на Covid-19.

47% населения объяснили, что предвзятость в отношении самотестирования связана с большим доверием людей к лабораторным тестам. При этом в 41% случаев недоверие населения основано на отзывах родственников, друзей и знакомых о недостоверных результатах.

Опрос проводился, чтобы выяснить, как Covid-19 влияет на поведение и ожидания потребителей. В Латвии опрос проводился с 20 по 24 января этого года, в нем приняли участие 1000 латвийцев в возрасте от 18 до 74 лет.