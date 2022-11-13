Опрос: молодежь экономит электричество, но долго принимает душ и не спешит быть веганом

Молодые люди в Латвии поддерживают сортировку и переработку отходов, использование вторично переработанных материалов и экономию электроэнергии, так как эти привычки способствуют устойчивому образу жизни. При этом молодежь не ограничивает время принятия душа и не спешит выбирать вегетарианство. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в рамках конкурса Samsung “Solve for Tomorrow”.

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Из привычек, дружественных окружающей среде, молодые люди чаще всего придерживаются привычки выключать свет, когда выходят из помещения, и использовать многоразовую посуду (бутылки для воды, кружки для кофе) в повседневной жизни.

38 % опрошенных молодых людей считают, что их повседневные потребительские привычки оказывают очень большое влияние на окружающую среду, поэтому стараются действовать продуманно. При этом но такое же число молодых людей согласны, что их действия оказывают влияние, но не верят, что могут что-то изменить. Только 3 % респондентов считают, что их повседневные потребительские привычки не оказывают никакого воздействия на окружающую среду.

Устойчивый образ жизни ассоциируется с сортировкой и переработкой отходов

Большинство опрошенных молодых людей (74 %) ассоциируют "устойчивый образ жизни" с сортировкой и переработкой отходов, а 65 % — с использованием вторично переработанных материалов. Более половины опрошенных молодых людей считают, что важна привычка экономить электроэнергию, и почти столько же (49 %) считают важным экономить воду, стараясь использовать ее меньше.

Реже молодые люди считают дружественными окружающей среде и содействующими устойчивости привычками вегетарианский или веганский образ жизни (15 %), отказ от прогулок вне специальных троп для отдыха на природе (12 %) и самостоятельное изготовление косметики и бытовых средств (9 %), что свидетельствует о том, что понимание молодыми людьми устойчивого поведения еще нуждается в улучшении.

Тема влияния продуктов питания на окружающую среду молодым людям еще чужда

Только у 15 % молодых людей вегетарианский или веганский образ жизни ассоциируется с устойчивым поведением, а треть ассоциирует его с потреблением органических, натуральных и непереработанных (или чистых) продуктов.

Почти столько же молодых людей (27 %) отметили, что за последний год часто или всегда осознанно выбирали продукты питания с учетом их воздействия на окружающую среду (например, местные, сезонные, органические, содержащие меньше мяса и т. д.). Однако пятая часть, или 20% респондентов редко делали осознанный выбор продуктов питания с учетом их воздействия на окружающую среду.

Выключают освещение и не пользуются одноразовой посудой

У большинства молодых людей с устойчивым образом жизни ассоциируется экономия электроэнергии и других ресурсов, однако привычки экономии у молодежи различаются.

Самая распространенная среди молодых людей дружественная для окружающей среды привычка — выключать свет, когда они выходят из помещения. Ее в повседневной жизни соблюдают 81 % молодых людей, а воду молодежь экономит реже — время пребывания в душе осознанно стараются ограничить только чуть более трети, или 36 % молодых людей.

Более половины опрошенных сообщили, что сортируют отходы (54 %), а еще больше молодых людей назвали другие действия по сокращению отходов. Чтобы сократить потребление пластика, молодежь предпочитает многоразовые бутылки для воды, кружки для кофе и контейнеры для еды. Их вместо пластиковых альтернатив охотно выбирают 72 % молодых людей.

Также более половины (56 %) молодых людей поддерживают и соблюдают принципы осознанных покупок, взвешивая, действительно ли им необходима желанная вещь, составляют списки покупок и выбирают дружественные природе альтернативы.

Устойчивые альтернативы считают дорогими

Большинство молодых людей видят в обществе поддержку и возможности вести дружественный окружающей среде образ жизни (56%), но главным фактором, ограничивающим выбор в пользу устойчивых решений, называют отсутствие денег и считают, что устойчивый выбор дороже альтернатив (51 %). Другими ограничивающими факторами равное количество молодых людей назвало нехватку времени и знаний (10 %).

Следует отметить, что почти все опрошенные (91 %) выразили готовность вводить более устойчивые решения в свою повседневную жизнь, если бы у них были такие возможности и поддержка.