Опрос: на пенсии труднее всего отказаться от путешествий

После выхода на пенсию жителям стран Балтии было бы труднее всего отказаться от путешествий. Кроме того, если финансовая ситуация изменится, для многих непросто будет отказаться от привычки дарить близким подарки, свидетельствует организованный банком Luminor социологический опрос.

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В среднем 45% респондентов, проживающих в Таллине, Риге и Вильнюсе, заявили, что им было бы сложнее всего отказаться от путешествий, если они после выхода на пенсию столкнутся с финансовыми трудностями. Жителям сельской местности сложнее отказаться от праздничных подарков для близких. Женщинам труднее изменить свои привычки дарить подарки, а каждый четвертый мужчина сказал, что не откажется от таких хобби, как садоводство и рыбалка. По мнению эстонских респондентов, легче отказаться от посещения друзей и родственников (11%) и подписки на телеканалы или газеты, на которые также тратится меньше денег, чем на путешествия и хобби.

Исследование показывает, что жители Эстонии (39%) и Литвы (44%) откладывают на пенсию относительно крупные суммы (не менее 30–100 евро). В Латвии доля таких людей ниже (35%).

Существует и гендерный разрыв. Например, в Эстонии мужчины охотнее женщин инвестируют в будущее: 151–200 евро в месяц готовы откладывать 10% мужчин и 6% женщин.

Опрос 1000 респондентов в возрасте 18–74 лет во всех странах Балтии был проведен в ноябре 2021 года в сотрудничестве с латвийским представительством Norstat.