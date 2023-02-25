Опрос об электромобилях: жители хотят увеличения дистанции проезда и расширения сети станций зарядки

Недостаточно развитая сеть зарядочных станций и способность автомобилей с двигателем внутреннего сгорания преодолевать более значительные по сравнению с электромобилями расстояния являются наиболее распространенными негативными аспектами, которые жители Латвии упоминают в связи с использованием электромобилей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Citadele Leasing и исследовательским агентством Norstat.

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Жители, принявшие участие в исследовании, имели возможность отметить несколько, по их мнению, наиболее важных недостатков электромобилей. В свою очередь, указанные недостатки выбраны с учетом различных предположений об использовании электромобилей.

Возможность преодолевать более значительные расстояния, которую обеспечивают двигатели внутреннего сгорания, является наиболее часто упоминаемым негативным аспектом в вопросе об электромобилях — его отметили 54% респондентов. Проблему недостаточно широкой сети станций зарядки отмечают почти столько же, или 52%. Жители Литвы и Эстонии проблему зарядочной сети отметили в качестве основной — так ответили примерно 62% респондентов.

В качестве третьей наиболее часто упоминаемой причины недостатков электромобилей отмечено то, что цена на автомобили с ДВС значительно ниже: 46% опрошенных жителей отметили, что эта причина потенциально могла бы удержать их от покупки электромобиля. При этом не менее важным фактором для респондентов является высокая стоимость возможной замены аккумулятора — ее отметили 43% опрошенных.

В качестве четвертого негативного фактора респонденты выделяют тот факт, что, по их мнению, зарядка электромобилей занимает много времени: этот аспект отметили 44%, при этом почти столько же, или 42%, указали, что заряжать электромобили дома без специализированной инфраструктуры невозможно.

19% опрошенных считают государственную поддержку недостаточной для покупки электромобилей, причем такие мысли характерны для жителей старше 50 лет. Недостаточную государственную поддержку в качестве негативного фактора гораздо чаще отмечают в повседневной жизни люди, живущие за пределами Риги. В Риге на недостаточность государственной поддержки указывают почти вдвое реже, чем в регионах. В соседних странах более серьезной поддержки на покупку электромобилей хотели бы еще больше респондентов: в Литве — 32%, в Эстонии — 25%.

В январе 2023 года банк "Citadele" совместно с исследовательским агентством "Norstat" провел репрезентативный опрос населения, связанный с аспектами покупки и использования электромобилей, в онлайн-опросе приняли участие 1006 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.