Опрос: оценка России жителями Латвии продолжает улучшаться
Foto: AP/Scanpix/LETA

Оценка России жителями Латвии продолжает улучшаться, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

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В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос, каково их мнение о России - положительное или отрицательное. Опрос показал, что каждый второй житель Латвии (50%) Россию в целом оценивает положительно. Этот показатель на три процентных пункта выше, чем в прошлом году.

Оценка России латвийцами резко упала в 2014 году после аннексии Крыма - тогда положительно к ней относились 45% населения, а в следующие два года - 41%. С 2017 года оценка России начала улучшаться.

Самый высокий показатель был в 2010 году, когда положительно Россию оценивали 64% жителей Латвии.

В ходе последнего опроса негативное отношение к России выразили 39% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем в прошлом году.

Еще 11% респондентов не могли дать конкретного ответа на этот вопрос.

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LETA

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LETA
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