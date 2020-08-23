Опрос: оценка США жителями Латвии упала до самого низкого уровня

Оценка США жителями Латвии в этом году достигла самого низкого уровня, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

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В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос, каково их мнение о США - положительное или отрицательное. 46% опрошенных заявили, что в целом относятся к США негативно. Этот показатель за год вырос на 9 процентных пунктов и достиг нового рекорда.

До этого самый низкий уровень был в 2015 году, когда негативно США оценивали 43% опрошенных.

Положительно США в этом году оценили 43% опрошенных, что на 4 процентных пункта меньше, чем год назад. В последние восемь лет этот показатель составлял от 43% до 47%. Самая высокая оценка США была в 2010 году - 57% опрошенных.

11% участников опроса не могли дать конкретный ответ на этот вопрос.