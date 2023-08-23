Опрос: первый год работы 14-го Сейма латвийцы оценивают как худший за два десятилетия

Только 14% жителей Латвии считают, что нынешний Сейм работает лучше предыдущего, что является самым низким показателем по крайней мере за последние 20 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле исследовательской компанией SKDS.

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56% респондентов заявили, что нынешний Сейм не работает лучше предыдущего, и это является низкой оценкой начала работы нового парламента, сообщил в твиттере руководитель SKDS Арнис Кактиньш.

После первого года работы Сейма предыдущего созыва 16% респондентов заявили, что он работает лучше, чем предыдущий. Такая же оценка была дана и первому году работы 12-го Сейма.

После первого года работы 11-го Сейма 24% респондентов отметили, что он работает лучше, чем предыдущий. Работу 10-го Сейма положительно оценили 15% респондентов, 9-го Сейма — 20%, 8-го Сейма — 35%.

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