Опрос: почти каждый третий житель Латвии во время пандемии стал есть больше
Foto: Shutterstock

29% опрошенных жителей Латвии заявили, что во время пандемии стали есть больше, свидетельствуют данные опроса "Стресс-термометр", проведенного по заказу сети аптек Benu.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщил консультант по общественным отношениям Аустрис Кейшс, 11% из этих 29% жителей заявили, что стали есть существенно больше, а 18% - что стали есть немного больше.

Еще 58% респондентов сообщили, что их пищевые привычки во время пандемии не изменились, 9% заявили, что стали есть меньше, а 4% респондентов не смогли дать конкретного ответа на вопрос.

По данным опроса, женщины чаще, чем мужчины, отвечали, что во время пандемии стали есть больше обычного. При этом мужчины чаще говорили о снижении физической нагрузки. Это отметил 41% мужчин и 33% женщин.

В тоже же время 20% женщин и 12% мужчин сообщили, что для них количество физической активности во время пандемии увеличилось.

При рассмотрении результатов опроса по возрастным группам можно отметить, что больше других количество потребляемой пищи увеличили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 46% респондентов этой возрастной группы отметили снижение физической активности. Также 35% респондентов этой возрастной группы отметили, что стали меньше времени проводить на свежем воздухе. В остальных возрастных группах такой ответ давали только 10-13% опрошенных.

Психотерапевт Андрис Веселовскис отмечает, что чрезмерный или сниженный аппетит может быть признаком депрессии или повышенной тревожности. Он пояснил, что в кризисных ситуациях люди ищут способы утешить себя, часто используя для этого чрезмерное количество еды, курение или распитие спиртных напитков. Кроме того, при работе из дома еда всегда находится "на расстоянии вытянутой руки".

Он призвал искать цели, соответствующие ситуации, и учиться жить в новых условиях, поскольку неизвестно, как долго продлится мировой кризис. Психотерапевт подчеркнул, что принятие ситуации значительно облегчит движение вперед. Кроме того, важно регулярно двигаться, выходить на свежий воздух и фокусироваться на положительных моментах.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией Gemius, участие в нем приняли 1713 респондентов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA

Tags

Коронавирус Психотерапевт Стресс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите

Объявления

Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
89 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
146 850€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
610 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
83 850€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
588 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
80 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
171 500€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
488 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
61 850€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
105 900€