Опрос: почти половина жителей Латвии испытывают сильную усталость от пандемии

Сильную усталость от пандемии Covid-19 (8–10 баллов по десятибалльной шкале) испытывают 46% жителей Латвии. Об этом свидетельствуют новейшие результаты Термометра стресса BENU Aptieka. По сравнению с началом этого года и летним периодом усталость от Covid-19 усилилась — в январе и августе сильную усталость от Covid-19 испытывали 42% респондентов.

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Средний уровень усталости от Covid-19 (оценка 5–7) сейчас сохраняется у 30% респондентов, а средне-низкий и низкий (оценка 1–4) — у 24%. Для сравнения: в августе этого года средний уровень усталости был у 28%, а средне-низкий и низкий — у 30% респондентов, в январе средний уровень усталости был у 29% респондентов, а средне-низкий и низкий — у 28%.

Усталость от Covid-19 включает в себя такие аспекты, как риски заболевания, ограничения, изменения в повседневной жизни, стресс, отсутствие очной коммуникации и переизбыток информации.

Если сравнить данные в зависимости от пола респондентов, то видно, что намного больше от Covid-19 устали женщины. В целом 52% опрошенных женщин ответили, что испытывают сильную усталость (оценка 8–10 баллов), а среди мужчин этот показатель составляет 39%. По сравнению с августом уровень усталости в обеих группах повысился на 3% у женщин и на 5% у мужчин.

Среди всех возрастных групп наибольшую усталость от Covid-19 сейчас испытывает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — очень сильную усталость в этой возрастной группе испытывают 60% респондентов. В августе этот показатель составлял 54%, а в январе 2022 года — 53%. Больше всего от Covid-19 устали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а меньше всего респонденты в возрасте от 55 до 74 лет — в этой возрастной группе сильную усталость от Covid-19 испытывают 30% респондентов.

В остальных возрастных группах сильную усталость от Covid-19 испытывают в среднем от 46% до 56% респондентов, однако по сравнению с августом усталость от Covid-19 выросла во всех возрастных группах.

Интересно, что в целом от Covid-19 больше устали русскоязычные жители. Среди латышей сильную усталость от Covid-19 испытывают 44%, среднюю — 31%, средне-низкую или низкую — 31%, а среди русскоязычных сильную усталость испытывает 55%, среднюю — 27%, а средне-низкую или низкую — 24%. Среди русскоязычных сохраняется особо высокой уровень усталости от Covid-19: в январе сильную усталость испытывали 48% русскоязычных, в мае — 55%, а сейчас — 51%.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS: было опрошено 1854 респондентов.