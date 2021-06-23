Опрос: почти пятая часть респондентов не планируют отмечать Лиго

Почти пятая часть опрошенных предприятием Gemius пользователей интернета в Латвии не планирует отмечать Лиго. В то же время почти 40% отправятся отмечать в деревню или на дачу.

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Дача или дом в деревне являются в этом году самым популярным направлением для опрошенных пользователей — 38%, затем идут 19% пользователей, которые не планируют отмечать. 17% респондентов планируют отмечать праздник дома, а 11% отправятся на природу.

В предыдущие годы относительно популярным ответом было празднование на публичных мероприятиях — 10% в 2018 году и 6% в 2019 году. Однако в этом году из-за ограничений и пандемии такой вариант выбрали менее 2% опрошенных пользователей.

Всего в опросе приняли участие 3426 латвийских пользователей интернета в возрасте от 18 до 74 лет.