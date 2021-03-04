Опрос: почти треть латвийцев вакцинируется при первой возможности; многие хотят сами выбрать вакцину

Согласно результата опроса, проведенного SKDS, 29% жителей Латвии планируют вакцинироваться от Covid-19 при первой же возможности. Кроме того, 23% латвийцев хотели бы иметь возможность самостоятельно выбрать для себя вакцину.

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На заседании Кабинета министров сегодня также были представлены и другие результаты этого исследования. В частности, оказалось, что 44% респондентов хотели бы получить "Спутник V", 30% — Pfizer , 19% — Moderna. Лишь 6% опрошенных согласились вакцинироваться Astra Zeneca.

Отвечая на вопрос, что было бы для респондента важней всего при выборе вакцины против Covid-19, 47% ответили, что существенную роль при выборе играет страна-производитель. Далее следует состав вакцины (16%), производство вакцины с использованием технологии mRNA (10%), производство вакцины без использования технологий mRNA (5%). Еще для 2% важно, чтобы это была дорогая вакцина, для 1% — чтобы вакцина наоборот была дешевой.

Как отмечает LSM.lv, 36% респондентов пояснили, что согласны на вакцинацию, но хотят еще немного подождать. Еще 20% опрошенных заявили, что согласятся на прививку лишь в том случае, если у них будет возможность сами выбрать для себя конкретную вакцину. Категрически против вакцинации высказались 9% респондентов.

Согласно данным SKDS, с 19 по 23 февраля на 3% сократилось количество респондентов, которые воспользовались бы первой возможностью вакцинироваться. В период с 12 по 15 января таких желающих было 32% от общего числа опрошенных.

Если рассматривать результаты опроса по социально-демографическому принципу, среди тех, кто хотел бы вакцинироваться и воспользоваться для этого при первой же возможности, 35% составили респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, 37% — в категории от 25 до 34 лет, 23% — в возрасте от 35 до 44 лет, столько же в категории от 45 до 54 лет,

30% — в возрасте от 55 до 63 лет, а также 34% в возрасте от 64 лет и старше.

Также опрос показал, что вакцинироваться, в основном, желает группа респондентов с высшим образованием — 45%. За ними следуют опрошенные латвийцы с основным образованием — 25% и со средним — 24%.

Больше всего пожелавших вакцинироваться оказалось в Риге — 36%, за ней следует Земгале и Видземе — 30%, Рижский регион — 29%, 25% — Курземе и 18% — Латгале.