Опрос: половина латвийцев считает других латвийцев недостаточно вежливыми

47% латвийцев считают, что культура общения в Латвии могла бы быть более уважительной, свидетельствуют данные опроса Norstat, проведенного по заказу фестиваля "Лампа".

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38% считают, что в Латвии низкая терпимость к чужому мнению, те, кто его высказывают, часто критикуются, обвиняются и оскорбляются. Две трети опрошенных, или 63%, за последний год столкнулись с неуважительным отношением к людям с отличающимися взглядами или поведением, из них 71% сталкивались с неуважительным отношением к мнению, высказанному в социальных сетях, в том числе с обвинениями и словесными нападениями.

За последний год слишком поспешный ответ привел к недопониманию у 58% опрошенных, каждый пятый бывал в ситуации, когда, обдумав ситуацию, хотел бы сказать уже сказанное другими словами.

70% опрошенных признали, что есть темы, на которые им не хотелось бы говорить — это политика, война в Украине и их собственные финансы, например, размер зарплаты. Чаще всего эти респонденты говорили, что не считают такие разговоры нужными, не хотят спорить или эта тема для них слишком личная.