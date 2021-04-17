Опрос: растет готовность жителей вакцинироваться от Covid-19
Foto: LETA

В общей сложности 58% опрошенных жителей Латвии планируют вакцинироваться от Covid-19, что на 4 процентных пункта больше, чем в начале года, свидетельствуют итоги "Стресс-термометра" аптеки Benu.

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Из 58% жителей, заявивших о своей готовности вакцинироваться, 42% на соответствующий вопрос ответили "да", а 16% — "скорее да". В свою очередь 25% опрошенных вакцинироваться не планируют, из них 10% ответили, что скорее не планируют вакцинироваться. Еще 9% респондентов не смогли дать конкретного ответа на вопрос, а 8% участников опроса прививку уже получили.

При анализе данных по гендерной принадлежности большую готовность вакцинироваться демонстрируют мужчины (60% против 56%), а среди женщин отмечается большая доля еще не решивших, как действовать (12% против 7%).

Опрос проведен в сотрудничестве с компанией "Gemius" в конце марта и начале апреля. Участие в нем приняли 1747 респондентов.

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LETA

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Вакцинация Стресс
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