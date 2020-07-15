Опрос: рижане критически оценивают работу временной администрации Риги

Согласно данным социологического опроса, проведенного по заказу ЛТВ и портала lsm.lv, рижане крайне критически расценивают деятельность временной администрации Риги. Как отмечает Panorāma, временное руководство столицы получило исторически низкую оценку работы муниципалитета.

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Большинство жителей столицы негативно оценивают работу временной администрации. Скорее недовольны или полностью недовольны деятельностью временного руководства Риги две трети опрошенных. В свою очередь, только каждый пятый респондент дал более позитивную оценку.

"Хотя [бывший мэр Риги Олег] г-н Буров имел значительно худшие показатели, чем его предшественник [бывший мэр Риги Нил] Ушаков, нынешние показатели являются исторически худшими, которые мы когда-либо видели", — резюмировал директор исследовательского центра SKDS, социолог Арнис Кактиньш.

Реже свою негативную оценку работе временной администрации Риги выражали те, кто собирается голосовать на предстоящих выборах за "Новое Единство" или за список Attīstībai/Par! — "Прогрессивные". Чаще других респондентов неудовлетворение работой нынешнего руководства столицы выражали сторонники Новой Консервативной партии и KPV LV.

По мнению Кактиньша, отрицательная оценка временной администрации Риги основывалась не на решениях, принятых временными администраторами, а на том факте, что они не были избраны рижанами.