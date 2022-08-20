Опрос: с января снизился уровень уверенности населения в безопасности вакцин от Covid-19

С января этого года уровень доверия населения Латвии к безопасности вакцин от Covid-19 в целом снизился, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Benu aptieka и исследовательской компанией Gemius.

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Если в начале года в безопасности вакцин были уверены 66% опрошенных, то в августе этот показатель снизился на шесть процентных пунктов, составив 58%.

Данные опроса показывают, что на начало августа 31% респондентов был склонен не доверять безопасности вакцин от Covid-19, что на три процентных пункта больше, чем в январе этого года. Также по сравнению с началом года увеличилась доля не определившихся: в январе не смогли дать конкретного ответа 6%, а в начале августа - 11%.

Анализируя данные по полу респондентов, можно отметить, что мужчины в целом чаще доверяют безопасности вакцин от коронавируса: среди них этот показатель составляет 60%, а среди женщин - 56%. При этом 28% мужчин и 33% женщин склонны не доверять безопасности вакцин, еще 12% мужчин и 11% женщин не смогли дать конкретного ответа.

В начале года существенных различий по этим показателям между мужчинами и женщинами не было: в каждой группе 66% опрошенных доверяли безопасности вакцин от Covid-19, не доверяли 27% мужчин и столько же женщин, а выразить конкретное мнение не могли 7% мужчин и 6% женщин.

По параметру языка общения в семье выявлено, что безопасности вакцин от Covid-19 чаще доверяют латыши: этот ответ дали 60% латышей и 51% русскоязычных. Противоположное мнение в начале августа высказали 30% латышей и 33% русскоязычных, а еще 10% латышей и 16% русскоязычных не смогли дать однозначного ответа.

По сравнению с началом года снижение указанных показателей можно наблюдать в обеих группах: в январе безопасности вакцин от "Covid-19" доверяли 69% латышей и 42% русскоязычных. При этом 27% латышей и 40% русскоязычных были склонны не доверять безопасности вакцин, а еще 5% латышей и 18% русскоязычных не смогли дать конкретного мнения.

Оценивая результаты по возрасту респондентов, можно сделать вывод, что больше всего доверяет безопасности вакцин от Covid-19 население в возрасте от 25 до 34 лет (68%), за ними следует возрастная группа от 18 до 24 лет (64%) и опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (63%), при этом относительно в меньшей степени уверены в безопасности вакцин жители в возрасте от 55 до 74 лет (55%) и респонденты в возрастной группе от 45 до 54 лет (51%).

Компания Gemius провела опрос 8 и 9 августа, опросив 1518 респондентов.