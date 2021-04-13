Опрос: самые популярные в Латвии партии — "Согласие" и Нацблок

В марте рейтинг латвийских политических партий возглавляют "Согласие" и Национальное объединение, выяснил SKDS.

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Из 1806 опрошенных на вопрос о том, за кого бы они голосовали, если бы завтра были бы выборы в Сейм, 9,9% выбрали бы "Согласие", 7,3% — Национальное объединение, 6,4% — Союз "зеленых и крестьян".

Рейтинг СЗК упал на 1,6 процентных пункта по сравнению с декабрем, когда проходил прошлый опрос — тогда эту партию были готовы поддержать 8% избирателей. С декабря вырос рейтинг премьерской партии "Новое Единство" — с 4,1% до 6,3%. Пятипроцентный барьер проходит также объединение "Развитие/За!" (5,1%).

Сразу "за чертой" находится партия "Прогрессивные" (4,2%), которой удалось обогнать Новую консервативную партию (3,9%).

В рейтинг также попали "Закон и порядок" Алдиса Гобземса (3,7%), Русский союз Латвии (2,9%) и Латвийское объединение регионов (2,6%).

Еще один участник нынешней правящей коалиции — партия KPV LV — в рейтинг не попал, поскольку после смены названия на "За человеческую Латвию" партия не набрала даже одного процента голосов респондентов.

28,3% респондентов не знают, за кого голосовать, а 17,5% точно не будут участвовать в выборах.