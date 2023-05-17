Жители Латвии чувствуют себя сравнительно безопасно в общественных местах, однако признают, что стали больше тревожиться за своих детей. Об этом сообщает программа TV3 "900 секунд".

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Телеканал и агентство Kantar провели опрос жителей на фоне недавних событий, которые вызвали широкий резонанс — в частности, упоминается конфликт молодежи в микрорайоне Иманта. Латвийцев попросили оценить по шкале от единицы ("полностью безопасно") до семи ("совсем небезопасно"), насколько они чувствуют себя в безопасности на улице, в магазине или в общественном транспорте.

Итоги показывают, что жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет оценивают свою безопасность в среднем на пять баллов.

Более высокую оценку (6 или 7 баллов) дали 39% опрошенных жителей. Средний балл — чуть менее половины населения, в то время как сравнительно низкий балл собственному ощущению безопасности дала десятая часть респондентов.

Тем временем безопасность своих детей в общественных местах опрошенные жители Латвии оценили лишь на четыре балла.

Более высокую оценку дали только 12% респондентов. Средняя оценка была дана половиной опрошенных, в то время как треть оценила степень безопасности своих детей в общественных местах как "низкую".