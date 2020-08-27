Опрос: среди судебных инстанций жители Латвии больше всего доверяют Конституционному суду

Среди судебных инстанций жители Латвии больше всего доверяют Конституционному суду (КС), свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS.

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КС скорее доверяют 42% респондентов, а полностью доверяют 9%. За КС следует Верховный суд (ВС), которому скорее доверяют 44% респондентов, а полностью доверяют 6%. КС скорее не доверяют 17% респондентов, а абсолютно не доверяют 8%, в то время как для ВС эти показатели составляют 29% и 12%.

Судам второй инстанции скорее доверяют 40% респондентов, а полностью доверяют 4%, для судов первой инстанции эти показатели равны 39% и 3%. В свою очередь уровень недоверия к этим судам намного выше. 27% респондентов отметили, что скорее не доверяют судам второй инстанции, а 10% не доверяют им вообще. Для судов первой инстанции эти показатели составляют 29% и 12%.

Опрос также показал, что больше всего суду доверяют жители с высокими доходами, а наибольшее недоверие наблюдается со стороны жителей с низкими доходами. Директор SKDS Арнис Кактиньш на пресс-конференции КС допустил, что такой результат может быть связан с уровнем образования.

В ходе опроса также выяснилось, что большинство респондентов поверхностно или хорошо осведомлены о КС в целом, а также о правах, вытекающих из Конституции, и возможностях их защиты.

При этом опрос показал, что 47% респондентов считают, что КС пересматривает решения судов низших инстанций, отменяя их, если они не соответствуют Конституции. Такая функция не входит в компетенцию КС. В свою очередь большинство или 54% респондентов знали, что КС рассматривает дела о соответствии нормативных актов Конституции.

Жители лучше всего осведомлены о деле КС, в рамках которого было постановлено, что гарантированный минимальный уровень дохода не соответствует Конституции. 65% респондентов слышали об этом деле, по крайней мере, на уровне заголовков.

Тем не менее среди населения наблюдается относительно высокий уровень недоверия к исполнению судебных решений КС. 38% респондентов считают, что решения КС исполняются, но почти столько же - 35% - считают, что это не так. Председатель КС Инета Зиемеле допустила, что такое мнение может быть связано с тем, что Кабинет министров и Сейм, принимая решения, вытекающие из постановлений КС, недостаточно их объясняют.

Зиемеле также отметила, что КС осознает необходимость просвещать общественность, особенно молодежь, по вопросам, связанным с правом.