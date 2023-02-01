Опрос: только 8% латвийцев планируют сделать прививку от гриппа в этом сезоне

На данный момент только 8% опрошенных жителей Латвии планируют сделать прививку от гриппа в этом сезоне распространения вируса – врачи прогнозируют его завершение в начале апреля. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Стресс-термометр BENU Aptieka".

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Большинство, или 76% респондентов не планируют прививаться от гриппа в этом сезоне, 12% уже сделали прививку, а 4% не имеют конкретного мнения.

Начало эпидемии гриппа было объявлено 8 декабря прошлого года, напомнила руководитель Латвийского центра инфектологии (ЛЦИ) профессор Байба Розентале. С 16 по 22 января по сравнению с предыдущей неделей наблюдался рост интенсивности гриппа с 417,2 до 502 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала сезона гриппа в стационарах лечились 865 больных гриппом, получена информация о 40 случаях летального исхода, вызванных гриппом. 19 умерших от гриппа пациентов не были привиты, а прививочный статус 21 умершего пациента неизвестен. У всех умерших грипп был подтвержден лабораторно, возраст умерших в большинстве случаев превышал 60 лет, а также имелось два-три сопутствующих заболевания.

В целом в сезон 2022/2023 инфекциями верхних дыхательных путей, вызванными различными вирусами, болеет больше людей, чем во время пандемии Covid-19, отметила Розентале.

Во время пандемии вирус SARS-CoV-2 был неизвестен иммунной системе человека и подавлял циркуляцию других вызывающих ОРЗ вирусов. Сейчас, когда от 80% до 85% населения Латвии либо привиты от Covid-19, либо переболели им, в обществе в целом выработался иммунитет, поэтому циркуляция сезонных вирусных ОРЗ возобновляется.

Данные опроса показывают, что в этом сезоне мужчины планируют немного чаще прививаться от гриппа: среди них 11% склоняются к положительному ответу на этот вопрос, тогда как среди женщин этот показатель составляет 6%.

71% мужчин и 80% женщин не планируют прививаться от гриппа в этом сезоне, 3% женщин и 5% мужчин не имели конкретного мнения, а еще 11% женщин и 14% мужчин ответили, что в этом сезоне уже получили вакцину против гриппа.

Грипп — тяжелая вирусная инфекция верхних дыхательных путей, поражающая мелкие сосуды, то есть микроциркуляцию, в результате чего все органы испытывают кислородное голодание. Наиболее чувствительны мозг, легкие и сердечная мышца. Со стороны этих органов возникают основные клинические проявления и осложнения гриппа, пояснила Розентале.

Люди, которые были привиты от гриппа, не болеют или заболевают легко, и у них не развиваются осложнения. Наиболее частым осложнением гриппа является бактериальная пневмония, которая может привести даже к смерти пожилых людей.

Группы риска по гриппу составляют дети и люди старше 60 лет, группы риска по заболеваниям, а также группы профессионального риска — врачи, учителя, продавцы, водители общественного транспорта и другие лица, ежедневно находящиеся в контакте с большим количеством людей.

Розентале подчеркивает, что основной профилактической мерой против гриппа является ежегодная вакцинация. Вакцинация против гриппа рекомендуется также детям в возрасте от шести месяцев и беременным женщинам. У привитой беременной вырабатываются антитела, которые защищают и ее саму, и плод, и ребенок при рождении защищен от гриппа.

В целом охват вакцинацией против гриппа в Латвии составляет от 5% до 10% населения, что значительно меньше показателей в странах Западной Европы. В то же время, по оценке профессора, в этом году показатели в Латвии могут быть выше, потому что группам риска государство компенсирует 100% стоимости вакцины против гриппа.

Опрос проводился совместно с компанией интернет-исследований "Gemius" в середине января, в нем участвовали 1610 респондентов.