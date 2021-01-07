Опрос: только треть населения Латвии согласилась бы сделать прививку от Covid-19

Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Kantar TNS, в настоящее время только 34% опрошенных латвийцев согласились бы пройти вакцинацию от Covid-19.

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Как сообщалось, вакцинация от Covid-19 началась в Латвии десять дней назад, и врачи первыми делают прививку от этого заболевания. Планируется постепенная вакцинация и других групп населения, которая будет проходить на добровольной основе.

Только треть респондентов заявили, что они сделали бы прививку от Covid-19, когда вакцина станет доступной. В свою очередь, половина или 49% населения указали, что не будут прививаться, а 17% населения не дали конкретного ответа на этот вопрос.

С другой стороны, только 22% респондентов, имеющих детей в возрасте до 18 лет, указали, что они планируют вакцинировать своего ребенка от Covid-19. Чуть более половины или 58% населения указали, что не планируют прививать своего ребенка, а пятая часть населения не дала конкретного ответа на этот вопрос.

Доля населения с детьми в возрасте до 18 лет, которые хотели бы пройти вакцинацию от Covid-19, за последние две недели упала с 27% до 22%.

В опросе участвовали 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.