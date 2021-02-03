Опрос: треть латвийцев считает, что статистика смертности от Covid-19 вводит в заблуждение

Около трети опрошенных латвийцев считают, что статистика смертности от Covid-19 вводит в заблуждение, сообщила на презентации результатов исследования "Жизнь с Covid-19" декан факультета коммуникации Рижского университета Страдиньша (RSU) Анда Рожукалне.

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Исследователи RSU, анализируя отношение латвийского общества к новостным сообщениям о Covid-19 и дезинформации во время пандемии в контексте оценки собственных рисков заболеть, провели два опроса.

На просьбу ответить, с какими из распространенных в обществе и социальных сетях мнений о Covid-19 они согласны, 33% респондентов указали, что статистика о смертях от Covid-19 вводит в заблуждение, поскольку на самом деле люди умерли от старости или уже имеющихся заболеваний, а не исключительно из-за коронавируса.

В свою очередь с тем, что целью ограничительных мер из-за Covid-19 является полный контроль над людьми, в том числе их чипирование, согласились 15% респондентов.

Некоторые респонденты согласны с тем, что вызванный пандемией хаос выгоден политикам, другие считают, что Covid-19 похож на грипп и не стоит такого внимания. Небольшая часть респондентов считает, что в соблюдении ограничений нет необходимости, так как в Латвии очень низкая заболеваемость Covid-19, а социальное дистанцирование является излишним и ненужным.

Примерно десятая часть респондентов уверена, что от общественности скрывается тот факт, что можно отравиться в результате чрезмерного применения дезинфицирующих средств. Такое же количество респондентов считает, что ношение маски для лица может вызвать отравление углекислым газом.

Только четверть из 1013 респондентов не согласилась ни с одним из предложенных утверждений.

68% участников опроса, оценивая свои риски заболеть, отметили, что они средневысокие и реальные, 12% считают, что у них высокий риск заразиться, а 14% уверены, что у них риск низкий и маловероятно, что они заразятся. Как отметила Рожукалне, восприятие риска заражения зависит от потребления информации и доверия ее источникам — чем меньше информированность респондента, тем ниже он оценивает свои риски, при этом у него выше уровень усталости от новостей о Covid-19 и выше стремление их избегать.

Также опрос показал, что более высокий уровень образования помогает респондентам лучше распознавать дезинформацию и оценивать риски заражения. В свою очередь доверие дезинформации снижает оценку человеком своих рисков заразиться.