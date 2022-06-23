Опрос: треть водителей садилась за руль, употребив алкоголь

Около трети водителей садятся за руль, употребив алкоголь, выяснило исследование Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indekss ("индекс ответственной езды"), проведенное Школой безопасного вождения и исследовательским центром Norstat.

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Количество водителей, которые рискуют сесть за руль, превысив допустимую дозу 0,5 промилле, уменьшилось с прошлого года с 9% до 7%. 32% водителей признались, что им случается сесть за руль, выпив — 25% делают это, если не превышен рубеж в 0,5 промилле, 6% раз или два в год садятся за руль, даже если выпили больше, а 1% опрошенных признался, что такое случается несколько раз в год.

Больше этим грешат мужчины — 32% мужчин и 16% женщин садятся за руль, если выпили в пределах допустимого.

В прошлом году было зарегистрировано 3406 ДТП с потерпевшими, и в 185 случаях как минимум один водитель был пьяным. Это примерно 5,5% всех случаев. Если посмотреть на ДТП с погибшими, то там случаев, когда водитель употреблял алкоголь, 7,5%.

"Несмотря на то, что сейчас закон допускает небольшое количество алкоголя в крови, я призываю водителей отказаться от употребления алкоголя. Давайте планировать праздники так, чтобы не нужно было куда-то ехать, несмотря на количество выпитого. А близких призываю не быть равнодушными и понимать, что негативная статистика и несчастные случаи на дороге — наша общая ответственность", — говорит директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс. Он призвал также не садиться за руль, если вы всю ночь не спали и встречали рассвет — алкотестером это не измерить, но усталость сильно влияет на концентрацию.

В опросе приняло участие 1000 латвийцев в возрасте от 18 до 74 лет.