Опрос: у 39% латвийцев непредвиденные траты уходят на ремонт автомобиля

Согласно социологическому исследованию, 39% опрошенных жителей Латвии считают, что наиболее часто неожиданные траты в их бюджете вызваны ремонтом автомобиля. Еще 29% респондентов полагают, что их незапланированные расходы связаны со здоровьем, а у 14% - c праздниками и подарками.

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Респонденты отмечают, что, помимо общей рыночной инфляции, непредвиденные расходы чаще всего связаны с ремонтом автомобиля (такой вариант выбрали 39% опрошенных), расходами на здоровье (29%) и с различными непредвиденными праздниками и событиями (14%).

9% опрошенных выбрали ответ "ремонт жилья", у 4% непредвиденные расходы уходят на воспитание детей (например, оплата секций и тематических занятий). А 3% респондентов непредвиденные расходы связаны с содержанием домашних животных (например, визит к ветеринару).

Данные показывают, что жители Латвии в возрасте от 18 до 29 лет в основном не предусматривают расходы, связанные с непредвиденными праздниками и мероприятиями, а для людей в возрасте от 60 до 74 лет основной причиной незапланированных расходов является здравоохранение. Тогда как ремонт автомобилей чаще всего вызывает незапланированные траты в возрастной группе респондентов от 30 до 39 лет.

В ходе соцопроса, проведенного провайдером SIA "VIA SMS", респондентам также предложили ответить на вопрос, подорожание какого вида товаров или услуг они почувствовали наиболее остро. 35% опрошенных отметили, что для них наиболее ощутимым стало подорожание продуктов, для 31% - цены на коммунальные услуги, для 25% - топливо и стоимость транспортных услуг, 9% упоминули такие виды услуг, как ремонт, медицина, медикаменты, развлеченя и т.д.

Опрос проводился фирмой SIA "VIA SMS" в сотрудничестве с исследовательским агентством "Norstat Latvija" в 2022 году. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.