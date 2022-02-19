Опрос: у 39% жителей Латвии за последний год ухудшилась качество сна

Оценивая качество своего сна за последний год, 39% опрошенных жителей Латвии отметили, что в целом оно ухудшилось (14% – значительно ухудшилось, 25% – немного ухудшилось). Об этом свидетельствуют новые данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS в ходе опроса более чем 1800 жителей в Интернете.

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51% респондентов не заметили изменений в качестве сна, у 7% качество снаулучшилось (у 4% – значительно улучшилось, у 3% – немного улучшилось), а еще 3% не могли дать конкретного ответа.

По сравнению с октябрем прошлого года. сейчас жители отмечают ухудшение качества сна чаще: осенью прошлого года 32% ответили, что их сон ухудшился (9% – значительно ухудшилось, 23% – немного ухудшилось), 58% отметили, что качество их сна не изменилось, у 6% оно улучшилось (у 2% – значительно улучшилось, у 4% – немного улучшилось), а еще 3% не могли дать конкретного ответа.

Сравнение ответов в зависимости от пола респондентов показало, что чаще ухудшение качества сна отмечают женщины – за последний год качество сна ухудшилось у 41% женщин (у 14% – значительно ухудшилось, у 27% – немного ухудшилось) и у 36% мужчин (у 13% – значительно ухудшилось, у 23% – немного ухудшилось). Не заметил изменений в качестве сна в обеих группах 51%, качество сна за последние 12 месяцев улучшилось у 4% женщин (у 2% – значительно улучшилось, у 2% – немного улучшилось) и у 9% мужчин (у 3% – значительно улучшилось, у 6% – немного улучшилось), а еще у 3% в обеих группах не было определенного мнения по этому вопросу.

Сравнение ответов респондентов в зависимости от языка, на котором они говорят в семье, показывает, что значительно чаще ухудшение качества сна отмечают русскоязычные – среди латышей за последний год качество сна ухудшилось у 39% (у 13% – значительно ухудшилось, у 26% – немного ухудшилось), а среди русскоязычных – у 47% (у 25% – значительно ухудшилось, у 22% – немного ухудшилось). В то же время у 52% латышей и у 43% русскоязычных качество сна за последний год не изменилось, у 7% латышей (у 3% – значительно улучшилось, у 4% – немного улучшилось) и у 8% русскоязычных (3% – значительно улучшилось, 5% – немного улучшилось) оно улучшилось, а еще 3% латышей и 2% русскоязычных не могли дать конкретного ответа.

Анализ ответов в зависимости от возраста респондентов позволяет сделать вывод о том, что чаще ухудшение сна отмечают молодые люди – в возрастной группе 18–24 лет так ответили более половины – 51% респондентов (29% – значительно ухудшилось, 22% – немного ухудшилось), а реже всего так отвечали жители в возрасте 55-74 лет – 34% (9% – значительно ухудшилось, 25% – немного ухудшилось). В остальных возрастных группах этот показатель был в пределах 38–41%. В то же время молодежь чаще отмечала и улучшение качества сна за последний год – так ответили 14% представителей этой возрастной группы (9% – значительно улучшилось, 5% – немного улучшилось), тогда как в других возрастных группах этот показатель составляет от 4 до 6%.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS – в начале января было опрошено 1854 респондента.