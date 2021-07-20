Опрос учителей: больше половины выступили против обязательной вакцинации

55% опрошенных Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) учителей выступили против обязательной вакцинации. Поддерживают такую меру 26% респондентов, нейтрально настроены 19%, сообщает rus.LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В опросе 65% педагогов указали, что сами они уже привиты от коронавируса, переболели им либо планируют сделать прививки в ближайшее время, сообщается на сайте LIZDA. Еще 35% заявили, что они категорически не хотят вакцинироваться.

Профсоюз выяснил также отношение респондентов к вакцинации как таковой — и выяснилось, что у 28% возражения вызывает сама процедура; это помогает разъяснить тот факт, что 40% участников опроса вообще не любят посещать медучреждения и делать прививки.

Касательно безопасности вакцин были и положительные оценки, и негативные. В целом 35% респондентов абсолютно либо частично не согласны с утверждением, что вакцины от коронавируса безопасны. Но 41% оценивают вакцины как совершенно безопасные. Среди опрошенных 49% уже обсуждали аспекты вакцинации от Covid-19 со своим семейным врачом.

LIZDA указывает на риск потери кадров: 38% респондентов заявили, что если для педагогов вакцинация станет обязательной они взвесят возможность уволиться.

Профсоюз попросил участников исследования указать причины нежелания делать прививку от коронавируса (изложив свое мнение в свободной форме). Чаще всего учителя опасались побочных эффектов вакцины, верили, что вакцина является экспериментальным препаратом, не верили в эффективность вакцин и сообщали о нехватке достоверной информации о вакцинах.

В опросе, проводившемся с 13 по 15 июля, приняло участие 6838 педагогов, преподавателей вузов и технических сотрудников образовательных учреждений. Из них 40% трудятся в детских дошкольных учреждениях, 48% в общеобразовательных учреждениях, остальные 12% — это работники вузов, профшкол и других учебных заведений.

Всего в Латвии, по данным Центрального статистического управления, в 2020 году работали 21 537 учителей общеобразовательных школ, 2 424 педагогов профессиональных школ и 5 297 преподавателей вузов. В свою очередь, по данным Министерства образования и науки, в 2020 году в дошкольных образовательных учреждениях работали 11 430 работников.