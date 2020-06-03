Опрос: учителя, родители и школьники положительно оценили удаленное обучение

Учителя, родители и школьники в целом позитивно оценивают удаленное обучение, заявил на пресс-конференции руководитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Гунтар Цатлакс.

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Он сообщил о данных опроса, проведенного Министерством образования и науки и Edurio. Положительно оценили удаленный учебный процесс 84% школьников, практически все опрошенные учителя и 78% родителей.

54% родителей выразили уверенность, что дети освоили новые знания, 41% скорее не уверены в этом, а 5% совсем не уверены.

По мнению Цатлакса, в процессе удаленного обучения большую роль играла семья - семьи помогали в учебе более чем половине детей. При этом родители помогали детям в учебе по два часа в день, что очень много, так как родители еще и работают.

В основном родители помогали понимать задания и искать источники информации.

Школьники в своих ответах указали, что ценят возможность самостоятельно планировать свое время, слушать музыку во время учебы и не вставать так рано. Однако значительная часть детей отметили, что им не хватало объяснений учителя и мотивации.

Некоторые школьники указали на технические проблемы - медленный интернет, отсутствие веб-камеры, микрофона и др.

Все задействованные стороны проводили за компьютером больше времени, чем обычно, а учителя испытывали перегрузку. Больше всего времени занимали у учителей подготовка заданий и коммуникация, свидетельствует опрос.