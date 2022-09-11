Опрос: в целях экономии латвийцы откажутся от люксовых товаров и развлечений

Более 70% жителей Латвии в течение ближайшего года надеются экономить деньги за счет товаров класса люкс, около 57% с этой целью откажутся от развлекательных мероприятий и абонементов на услуги в сфере отдыха. Последнее же, на чем люди планируют экономить, — это продовольствие. Такие выводы следуют из опроса, проведенного компанией Kantar.

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Большинство жителей Латвии (72%) отмечают, что цены на товары и услуги там, где они живут, увеличились существенно, в свою очередь 25% указали, что цены выросли немного.

Отмечая категории товаров, которые подорожали, респонденты чаще всего упоминали газ и топливо (91%), а также еду и напитки в местном продовольственном магазине (87%).

Оценивая регулярные траты своего домашнего хозяйства, 68% участников опроса отметили, что выросли расходы на электричество, 53% обратили внимание на удорожание газового отопления, а 47% упомянули рост счетов за водоснабжение. Треть респондентов признали, что выросли цены в ресторанах и барах, столько же отметили, что дороже стали товары

личной гигиены, а также одежда.

Что касается прогнозов, еще более высоких цен на топливо в ближайшее время ожидают 85% опрошенных, удорожания продуктов и напитков — 80%. Столько же участников опроса прогнозируют увеличение счетов за электричество, 71% — за газовое отопление и 67% — за водоснабжение.

Половина жителей уверена, что станут выше расходы, связанные с посещением бара или ресторана, а примерно 45% участников опроса готовятся к тому, что еще увеличатся цены на товары личной гигиены и одежду.

"Повышенная инфляция, а также ограничения предыдущих лет и оптимизм в начале этого года способствовали большой активности части общества в повседневных расходах. С другой стороны, заметны признаки того, что жители начинают расставлять приоритеты в расходах и корректировать бюджеты, поскольку ощущают давление на покупательскую способность. Это заставит предпринимателей еще более обдуманно распоряжаться ценами. Часть из них будет стараться удержать внимание покупателей с помощью акций, скидок. В свою очередь жители начнут сокращать потребление тех товаров и услуг, которыми они не пользуются в повседневной жизни, или отказываться от них вовсе. Поэтому изменения в потреблении не будут линейными, полностью не исчезнут ни посетители кинотеатров, ни клиенты ресторанов, поскольку на покупательскую способность в каждом случае оказывается разное влияние", — поясняет экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

Покупательская способность снизится и в следующем году

В ожидании общего роста цен жители уже сейчас планируют экономить на определенных вещах. Помимо уже упомянутых товаров класса люкс и развлечений 49% опрошенных в течение ближайших 12 месяцев откажутся от улучшения жилищных условий, а 48% ограничат социальную активность. 45% жителей будут реже покупать новую одежду, 41% — сократят расходы, связанные с хобби.

Около 40% респондентов откажутся от возможностей получения образования и столько же участников опроса будут пытаться экономить электричество. В свою очередь последнее, на чем жители планируют экономить деньги — вариант, который отметили лишь 31% респондентов, — это продукты питания.

"Последний раз падение средней покупательской способности было в 2010 году; в 2011 году она осталась неизменной, и позднее уже вышла на путь стабильного роста. Оглядываясь на период с 2011 года, и даже с учетом прогноза роста средней инфляции на 16,5% в 2022 году, мы видим, что покупательская способность выросла чуть более чем в 2 раза: инфляция была 3%, а рост зарплат составил 6,7%.

Если оценивать отдельно 2022 год, инфляция опередит рост зарплат в 3 раза. Скорее всего, покупательская способность будет в минусе и в следующем году, и восстанавливаться она начнет лишь в 2024-м. Кроме того, есть достаточно реальная, хотя и краткосрочная, возможность пережить в том числе и месяцы дефляции. То, насколько глубоким и длительным будет снижение общего уровня цен, определит динамика цен на энергоносители. Нынешние повышенные цены — не долгосрочные. Они пойдут вниз как по причине создания новых мощностей, так и потому, что скорректируется потребление", — заключает Гашпуйтис.

Опрос жителей в июле этого года провела компания Kantar в сотрудничестве с банком SEB; в опросе приняли участие 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.