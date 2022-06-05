Опрос: в Латвии 68% велосипедистов и водителей скутеров ездят без каски

С приходом теплой погоды на улицах можно увидеть много людей, передвигающихся на электросамокатах и велосипедах. Однако 68% жителей Латвии признаются, что во время поездки не пользуются касками, таким образом угрожая своей безопасности. "Gjensidige Latvija" обобщила данные о привычках вождения велосипедистов и водителей электроскутеров в странах Балтии.

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Последние данные исследования показывают, что каждый второй житель стран Балтии ездит на велосипеде или самокате. Передвигаясь на этих транспортных средствах, мы уменьшаем загрязнение воздуха и свой углеродный след. Кроме того, катаясь на велосипеде, мы также улучшаем свое здоровье.

Езда на велосипеде или самокате имеет много позитивных аспектов, но иногда можно попасть в неприятную ситуацию и получить травму. К тому же максимальная скорость движения на самокате составляет 25 км/ч, и при движении с такой скоростью без средств защиты можно получить серьезные травмы.

"С приближением лета люди все чаще пользуются велосипедами или завоевавшими популярность в последние годы электрическими самокатами. Жители Латвии используют их не только как захватывающий способ проведения свободного времени, но и как повседневное средство передвижения. Несмотря на то, что регламентирующий порядок для этих транспортных средств еще только разрабатывается, важно помнить о соблюдении правил дорожного движения", — подчеркивает менеджер по продуктам страхования для физических лиц Gjensidige Latvija Карлис Эберхардс.

Без каски — ни с места!

Несмотря на то, что количество связанных с этим транспортным средством травм постоянно растет, данные исследования показывают, что всегда надевают каску при управлении велосипедом и электросамокатом только 5% жителей Латвии. Между тем 11% опрошенных водителей самокатов и велосипедов признаются, что носят каску иногда. И хотя сейчас правила не требуют обязательного использования водителями данных транспортных средств этого головного убора, водители сами должны взять на себя ответственность и быть осторожными на дороге.

Важно помнить, что использование каски резко снижает риск возможных критических травм. Хотя на рынке не доступны каски, разработанные специально для электрических самокатов, подойдут каски, предназначенные для велосипедистов или мотоциклистов. Не каждая каска для защиты головы подойдет для безопасной поездки — каска должна соответствовать по размеру и плотно держаться на голове.

"Опрометчиво думать, что, если вы не ездите на шоссейном велосипеде или медленно едете по центру города, то получить травму нельзя. Будем надеяться, что вскоре необходимость ношения каски при езде на электрических самокатах в нашей стране будет закреплена юридически. Тем временем всем важно помнить, что каска — не аксессуар, она является необходимым средством безопасности, защищающим жизнь человека на дороге, подобно ремню безопасности в автомобиле", — говорит Эберхардс.

Чаще всего — травмы головы

При езде на самокате мы находимся в особо опасной позиции. Угрозу создают другие участники дорожного движения, особенно механические транспортные средства и их водители. Данные статистики показывают, что чаще всего в результате несчастных случаев с самокатами люди получают именно травмы головы, однако достаточно много также переломов ног и рук.

Важно помнить, что уменьшить риск несчастного случая и вызванные им последствия могут не только каски, но и другие средства безопасности. Правилами дорожного движения предусмотрено, что, при движении по проезжей части, водители этих транспортных средств должны носить жилет яркого цвета со светоотражающими элементами или на самокате должен гореть фонарь белого цвета спереди и красного цвета — сзади. Ношение защиты для коленей и локтей также убережет вас от нежелательных травм.

Компания "NielsenIQ" провела опрос жителей по заказу "Gjensidige", опросив 4800 жителей Литвы, Латвии и Эстонии.