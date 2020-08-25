Опрос: в Латвии тонул каждый пятый житель

Каждый пятый житель Латвии хотя бы раз в жизни тонул, свидетельствуют данные опроса, проведенного страховой компанией BALTA. Не все происшествия на воде заканчиваются тем, что люди тонут, однако, по данным Государственной пожарно-спасательной службы, в этом году утонули уже 85 человек.

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Согласно данным опроса, с тревожными ситуациями в воде или вблизи водоемов чаще сталкиваются мужчины: 42% опрошенных мужчин по сравнению с 33% женщин признались, что они либо тонули сами, либо были свидетелями того, как тонул кто-то другой; были травмированы сами или видели, как были травмированы другие. Вероятно, это можно объяснить тем фактом, что мужчины чаще занимаются активным отдыхом на воде и различными водными видами спорта. Например, данные опроса показывают, что на лодках регулярно катаются каждый десятый мужчина и только 6% женщин.

Травмы получают и при спокойном отдыхе на воде. В опыте BALTA были зарегистрированы случаи, когда люди получали порезы острыми камнями и ракушками на дне реки или брошенным стеклом на берегу реки или на пляже; травмировали ноги, прыгая в воду с лодки или мостика; получали переломы из-за скольжения и неудачного падения; травмировались рыболовными крючками; во время плавания не поделили территорию со змеей и были укушены; получали серьезные травмы после падения с гидроцикла. Некоего мужчину его друзья шутя толкнули, в результате чего человек неудачно упал в воду на голову и получил перелом шейных позвонков.

Согласно опросу, водные виды спорта и потенциально травмоопасный активный отдых не входят в число самых популярных видов досуга среди населения Латвии: вейкбордингом или кайтбордингом занимается только 1% респондентов, а регулярно плавают на SUP-борде 3% жителей Латвии; большинство людей проводят время у воды, купаясь.

Согласно результатам проведенного центром исследования общественного мнения SKDS опроса, 64% латвийцев не умеют плавать.Это косвенно подтверждают и данные Евростата: прошлогодний отчет статистического бюро ЕС показал, что Латвия и Литва являются печальными рекордсменами по числу утонувших на каждые 100 000 населения — 6,1 и 6,5 случаев соответственно.

Председатель правления Латвийской федерации плавания Айвар Платонов отмечает, что у детей в возрасте до 14 лет утопление — вторая наиболее частая причина смертности сразу после дорожно-транспортных происшествий.

В целом одной из главных причин несчастных случаев на воде — недостаток умения плавать. Например, в Швеции и Норвегии власти намного более ответственно подходят к системе обучения плаванию, и нормативы более строгие. В Швеции, согласно опросу за 2014 год, 80% населения заявили, что могут проплыть 200 метров, причем 50 метров — на спине.

Вторая существенная проблема, способствующая тому, что люди тонут — недостаток хороших мест для купания. На данный момент в Латвии лишь 56 официальных купальных мест, причем в основном в окрестностях Риги, возле Рижского залива. Речь идет не о качестве воды, а об обустроенности пляжа и наличии дежурящих спасателей. Сейчас это редкость.