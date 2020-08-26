Опрос: в новый состав Рижской думы могут попасть лишь три партии из правительственной коалиции

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Berg Research в июле-августе, в новый состав Рижской думы по итогам внеочередных выборов, которые пройдут в эту субботу, 29 августа, могут войти лишь три из пяти партий, составляющих коалицию в правительстве. В свою очередь, шанс получить представительство в Рижской думе есть у оппозиционных Русского союза Латвии (РСЛ) и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), отмечает LETA.

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Опросы Berg Research проводились по 21 августа, в их ходе было опрошено 2524 рижанина в возрасте от 18 лет и старше.

Результаты последнего этапа исследования показывают, что за "Согласие" готовы проголосовать больше всего жителей столицы - 17,5% от общего числа респондентов. На втором месте - объединенный список "Развитие/За!/Прогрессивные" - 15,2%. На третьем месте - "Новое Единство" с 10,7% голосов потенциальных избирателей.

Также в Рижскую думу, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы списки Нацблок/Латвийское объединение регионов (9%), "Честь служить Риге" (7,5%), СЗК (5,7%) и РСЛ (5,7%). Остальные партии, по итогам исследования, могут не получить право быть представленными, так как их рейтинг на выборах составит менее 5%.