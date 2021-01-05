Опрос: в рейтинге партий лидируют оппозиционные "Согласие" и СЗК, резко упала популярность "Развитие/За!"

Заметное снижение популярности политического объединения "Развитие/За!" у избирателей в декабре совпало с периодом, когда выяснилось, что тогдашний министр от этой партии Юрис Пуце пытался необоснованно воспользоваться льготами на парковку в Старой Риге (что и стоило ему должности), сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Согласно рейтингам партий, составленным Центром изучения общественного мнения SKDS по заказу Латвийского телевидения, в декабре по-прежнему лидировало оппозиционное "Согласие" (11,3%). Вторым по популярности был еще один представитель оппозиции — Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — 8%. На третьем месте оказалось входящее в правящую коалицию Национальное объединение — 5,8%, однако его рейтинг также упал. Для сравнения, в ноябре за него изъявляли готовность голосовать 8% опрошенных граждан Латвии.

Новая консервативная партия набрала 5,3% голосов респондентов, и лишь на пятом месте — "Развитие/За!" с его 4,8%. Месяцем ранее эту политическую силу выражали готовность поддержать 8,6% опрошенных.

Случись выборы в декабре, ниже пятипроцентного барьера оказались бы такие партии, как возглавляющее правящую коалицию "Новое Единство" (4,1%), "Прогрессивные" (3,9%), Латвийское объединение регионов (3%), Русский союз Латвии (2,1%) и "Кому принадлежит страна?" (1,9%).

За остальные политические силы выразили готовность голосовать по одному проценту опрошенных. Еще 26,6% отметили, что не знают, за кого отдали бы свой голос, а 22% заявили, что на выборы не пошли бы.