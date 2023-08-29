Опрос: в течение года выросло количество людей, удовлетворенных демократией в Латвии

По сравнению с июнем прошлого года в июле этого года количество жителей Латвии, удовлетворенных демократией в стране, выросло на пять процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским агентством SKDS.

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В июле этого года людей попросили ответить на вопрос, насколько они удовлетворены или не удовлетворены тем, как работает демократия в Латвии. В июле этого года 41% населения указали, что удовлетворены демократией в Латвии, тогда как в июне 2022 года так считали 36% респондентов.

С другой стороны, в июне 2021 года демократией в стране были довольны 37% населения, в июне 2020 года — 40% участников опроса, а в июне 2019 года — 41% респондентов.

В июле этого года 47% участников опроса выразили недовольство тем, как работает демократия в стране, тогда как в июне 2022 года об этом заявили 52% респондентов.

В июне 2021 года 51% населения были недовольны демократией в Латвии, а в июне 2020 года — 49% участников опроса. В июне 2019 года 48% респондентов выразили недовольство тем, как работает демократия в Латвии.

Вариант ответа "трудно сказать" в этом году выбрали 12% населения, в 2022 году — 13% респондентов, в 2021 году — 12% населения, в 2020 году — 11% респондентов, а в 2019 году — 12%.