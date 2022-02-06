Опрос: выросло ощущение небезопасности людей в путешествиях и при посещении общественных мест

Менее чем за полгода на пять процентных пунктов увеличилось чувство незащищенности людей при поездках за границу и посещении общественных мероприятий в условиях пандемии - если в сентябре прошлого года 40% населения чувствовали себя в безопасности, выезжая за границу, то сейчас этот показатель составляет 35%, свидетельствуют данные опроса "Термометр стресса Benu aptieka", проведенного компанией Gemius.

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Незащищенность людей при посещении общественных мест также возросла за полгода – в настоящее время 54% респондентов чувствуют себя уверенно при посещении общественных мест, тогда как в сентябре 2021 года этот показатель составлял 61%.

Женщины значительно более неуверенно чувствуют себя в поездках за границу. Среди мужчин 41% чувствуют себя в безопасности, путешествуя за границу, по сравнению с 31% женщин. Соответственно, 53% женщин и 47% мужчин не чувствуют себя в безопасности, путешествуя.

Женщины также более неуверенно относятся к посещению общественных мест. Среди мужчин 57% респондентов чувствуют себя в безопасности при посещении общественных мест по сравнению с 50% женщин.

Среди латышей 54% чувствуют себя безопасно, отправляясь за границу, а среди русскоязычных этот показатель составляет 51%.

Латыши чувствуют себя в большей безопасности и при посещении общественных мест – 54% по сравнению с 51% русскоязычных.

По сравнению с сентябрем уровень неуверенности в посещении общественных мест вырос среди латышей, но снизился среди русскоязычных — в сентябре в этом смысле чувствовали себя уверенно 64% латышей и 36% русскоязычных.

В опросе приняли участие более 1800 респондентов.