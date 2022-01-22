Oпрос: жители Латвии стали меньше доверять безопасности вакцин от Covid-19

В январе доверие жителей Латвии к безопасности вакцин от Covid-19 уменьшилось. Если в ноябре 2021-го безопасности вакцин доверяли 74% опрошенных (полностью доверяли – 40%, скорее доверяли – 34%), то в январе 2022-го этот показатель составляет 66% (полностью доверяют – 28%, скорее доверяют – 38%). Таковы данные BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS в ходе соцопроса.

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По данным соцопроса, не доверять безопасности вакцин от Covid-19 по-прежнему склонны 28% (полностью не доверяют – 15%, скорее не доверяют – 13%), а еще у 6% не было конкретного мнения. По сравнению с ноябрем 2020 года, больше всего доверие к безопасности вакцин от Covid-19 уменьшилось среди русскоязычных – с 56% в ноябре (полностью доверяли – 25%, скорее доверяли – 31%) до 42% в январе (полностью доверяют – 13%, скорее доверяют – 29%).

Если сравнить данные, полученные сейчас и полгода назад, то доверие к безопасности вакцин от Covid-19 немного повысилось: если в июле прошлого года безопасности вакцин от Covid-19 доверяли 59% (полностью доверяли – 25%, скорее доверяли – 34%), то в сентябре – 66% (полностью доверяли – 38%, скорее доверяли – 28%), а в ноябре оно увеличилось до 74% (полностью доверяли – 40%, скорее доверяли – 34%).

По сравнению с весной 2021 года, сейчас уровень доверия к безопасности вакцин от Covid-19 немного выше: в конце марта прошлого года безопасности вакцин от Covid-19 доверяли 60% опрошенных жителей Латвии (полностью доверяли – 19%, скорее доверяли – 41%), не доверяли 29% (полностью не доверяли – 14%, скорее не доверяли – 15%), а 11% не могли дать конкретного ответа.

В январе доверие к безопасности вакцин от Covid-19 в целом уменьшилось как среди латышей, так и среди русскоязычных, однако между обеими группами по-прежнему сохраняются довольно существенные различия. Среди латышей безопасности вакцин от Covid-19 доверяют 69% респондентов (полностью доверяют – 29%, скорее доверяют – 40%), тогда как среди русскоязычных этот показатель составляет 42% (полностью доверяют – 13%, скорее доверяют – 29%), к тому же видно, что доля тех, кто полностью доверяет безопасности вакцин от Covid-19, среди русскоязычных на 16% меньше, чем среди латышей. В то же время не доверять безопасности вакцин от Covid-19 в январе склонны 27% латышей (полностью не доверяют – 15%, скорее не доверяют – 12%) и 40% русскоязычных (полностью не доверяют – 13%, скорее не доверяют – 27%).

Среди русскоязычных гораздо больше неопределившихся респондентов – 18%, тогда как среди латышей конкретный ответ не могли дать 5%. Анализ данных в зависимости от пола респондентов показывает, что и среди женщин, и среди мужчин безопасности вакцин от Covid-19 доверяют 66% респондентов, тогда как в ноябре безопасности упомянутых вакцин чаще доверяли женщины – 74% (полностью доверяли – 36%, скорее доверяли – 38%) по сравнению с 73% мужчин (полностью доверяли – 44%, скорее доверяли – 29%). В настоящее время безопасности упомянутых вакцин склонны не доверять 27% женщин (полностью не доверяют – 13%, скорее не доверяют – 14%) и 27% мужчин (полностью не доверяют – 16%, скорее не доверяют – 11%).

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS, было опрошено 1854 респондента.

Аптеки BENU являются частью аптечной сети европейского масштаба, которая объединяет около 700 аптек в Чехии,