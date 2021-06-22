Оптимизируется сдача тестов на Covid-19 в аэропорту "Рига"; пассажиров призывают готовиться к полету заранее

Поскольку вступил в силу новый порядок путешествий, позволяющий пассажирам после прилета дожидаться результатов сданного на Covid-19 теста дома, аэропорт "Рига" в сотрудничестве с E.Gulbja laboratorija оптимизирует процесс сдачи тестов. Пассажиры, обязанные пройти такую проверку здоровья, смогут сдать тест слюны (PCR-тест) перед пограничным контролем. Результаты теста можно будет ждать уже в месте самоизоляции.

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Новый порядок, который вступил в силу 16 июня, дает льготы вакцинированным и переболевшим путешественникам, а также предусматривает, что пассажиры, которые обязаны по возвращению в Латвию сдать повторный тест на Covid-19, могут дожидаться результатов теста дома или в месте соблюдения самоизоляции.

В связи с этим у аэропорта появилась возможность оптимизировать процесс тестирования, создав "зеленый коридор" для вакцинированных и переболевших, а остальным пассажирам в сотрудничестве с E.Gulbja laboratorija предложить возможность перед пограничным контролем сдать PCR-тест. Благодаря этому процесс тестирования в аэропорту ускорится.

В то же время в те моменты, когда одновременно прибывают несколько рейсов с большим числом пассажиров, нужно рассчитывать на то, что время ожидания теста удлинится. В целях ускорения процесса аэропорт призывает пассажиров заранее регистрироваться на тест и производить оплату на домашней странице E.Gulbja laboratorija .

Аэропорт призывает пассажиров соблюдать требования эпидемиологической безопасности — носить маски и соблюдать дистанцию во время ожидания. В зоне тестирования размещены ограничительные ленты и наклейки на полу, помогающие держать дистанцию.

Подробную информацию о том, какие путешественники освобождены от обязанности производить повторный тест в аэропорту и какими документами нужно подтверждать факт вакцинации или перенесенной болезни, можно узнать на домашней странице аэропорта в разделе Covid-19: BUJ .

Аэропорт призывает пассажиров перед путешествием тщательно ознакомиться с требованиями и ограничениями, действующими в стране, в которую они летят, а также в транзитных странах, где предусмотрена пересадка. Аэропорт напоминает, что в случае, если у пассажира не будет при себе какого-либо из требуемых документов — действительных результатов теста, подтерждения вакцинации и т.д. — путешественника могут снять с рейса.

Также аэропорт просит пассажиров прибывать перед вылетом своевременно — минимум за два часа. Проверка документов, связанных с эпидемиологической безопасностью, занимает больше времени. В целях экономии времени аэропорт призывает пассажиров все необходимые сложить вместе в бумажном или электронном формате, чтобы быстро и своевременно предъявить весь пакет.

Как уже сообщалось, в связи с вакцинацией и снижением заболеваемости в Латвии и в других странах, пассажиропоток в аэропорту "Рига" постепенно растет. Становится и больше направлений, в которых можно улететь из Риги. Сейчас в аэропорту "Рига" 11 авиокомпаний предлагают улететь в 70 пунктов на карте мира.